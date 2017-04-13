Депутат: Поправки по вопросам регулирования земельных отношений будут обсуждать открыто

Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Оспанов отметил, что уже на сегодня в сравнительной таблице мажилисменов находится более ста поправок к законопроекту РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений», передает корреспондент Zakon.kz





«Вопросов очень много, каждый из них перечислять, я думаю, нет необходимости. Вместе с тем эти новшества помогут урегулировать накопившиеся вопросы. При этом уже на данный момент мы сформировали сравнительную таблицу, уже есть 120 поправок к этому законопроекту. Эта таблица есть в интернете. Обсуждения начинаются, процесс будет открытым, участвовать смогут все желающие, имеющие официальные предложения. Их мнения будут выслушаны и обсуждены на рабочей группе», - сказал он в кулуарах Мажилиса.





В то же время Б. Оспанов подчеркнул, что «но все-таки мы будем брать за основу решения Земельной комиссии».





«Это, я думаю, правильно. Потому что Земельная комиссия была у нас в большом масштабе представлена. Там участвовали все заинтересованные лица. Если мы сейчас будем резко отклоняться от решения Земельной комиссии, это будет неправильно. Но при этом есть ряд вопросов, которые требуют уточнений, дополнений и совершенствования. Они здесь сегодня были озвучены. Есть и ряд спорных норм, они будут обсуждаться. И в итоге мы придем к конкретному результату», - заключил парламентарий.





Ксения Давыдова, Астана