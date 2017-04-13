Почти полтора миллиона евро забросили туристы в главный фонтан Италии
13 апреля 2017, 15:18
Все средства будут переданы в благотворительную организацию, помогающую малоимущим.
В Италии туристы бросили в фонтан Треви почти €1,4 млн за 2016 год. Среди найденных монет больше всего долларов, в том числе австралийских, евро и иен, пишет Лайф.ру со ссылкой на газету La Repubblica.
В предыдущие годы из фонтана доставали медальоны с изображениями Девы Марии и папы Римского Франциска, замки, ключи, браслеты, солнцезащитные очки и даже вставные челюсти.
Известно, что собранные в фонтане средства будут переданы католической благотворительной организации Caritas. Она, в свою очередь, направит их на приюты для нищих, бесплатные супермаркеты и столовые для малоимущих семей.
Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853641-b01c26f0e7eb18190fcab68fa059ae89
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...