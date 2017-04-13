Почти полтора миллиона евро забросили туристы в главный фонтан Италии

Все средства будут переданы в благотворительную организацию, помогающую малоимущим.

В Италии туристы бросили в фонтан Треви почти €1,4 млн за 2016 год. Среди найденных монет больше всего долларов, в том числе австралийских, евро и иен , пишет , пишет Лайф.ру со ссылкой на газету La Repubblica.





В предыдущие годы из фонтана доставали медальоны с изображениями Девы Марии и папы Римского Франциска, замки, ключи, браслеты, солнцезащитные очки и даже вставные челюсти.





Известно, что собранные в фонтане средства будут переданы католической благотворительной организации Caritas. Она, в свою очередь, направит их на приюты для нищих, бесплатные супермаркеты и столовые для малоимущих семей.



