Паводок 2017: какова обстановка и как борются со стихией в разных регионах Казахстана

ЧС сообщает о продолжении работ по обеспечению безаварийного прохождения паводкового периода.

Согласно сводкам ЧС-ников поступающих из разных регионов РК, ситуация с паводками складывается непростая. Так, в результате поступления талых вод с полей в с. Новоселовка Карасуского района Костанайской области произошло подтопление 4 жилых домов. 10 эвакуированных жильцов размещены у родственников. Проводятся работы по отводу и откачке талой воды.





В Актобе из-за обильного таяния снега произошел подъем уровня воды на реке Женишке , в результате чего образовалась угроза подтопления дачных жилых домов садовых обществ «ТЭЦ – 2» и «Березка». На месте организованы работы по укреплению русла реки.





Всего с начала паводкового периода талыми водами было подтоплено 58 жилых домов, 170 придворовых территорий в 17 населенных пунктах: Карагандинской (8), Павлодарской (4), Акмолинской (2), Костанайской (2), Восточно-Казахстанской (1) областей. Вода отведена и откачана из 54 домов.





Заблаговременно эвакуировано 760 человек, 610 из которых вернулись в свои дома. Из возможных зон подтопления отогнано в безопасные места 2384 головы крупного и мелкого рогатого скота, возвращены в подворье – 1283.





Продолжается проведение превентивных мероприятий. 12 апреля в целях предотвращения ледовых заторов на реках Улкен Кундызды и Каргалы в Осакаровском районе Карагандинской области и реке Улкен Дамды в Наурзумском районе Костанайской области проведены взрывные работы.





В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ в паводкоопасных регионах страны за прошедшие сутки задействовано 655 человек, 206 единиц техники, 69 единиц водооткачивающих устройств.





С начала паводкового периода в целях предотвращения подтопления населенных пунктов паводковыми водами местными исполнительными органами совместно с подразделениями КЧС возведено 12950 метров временных дамб, набрано и уложено 52005 штук мешкотары, откачано 437000 куб.м воды.





Всего с 30 марта переливам воды через дорожное полотно подверглось всего 72 участков дорог, из них 69 автомобильных и 3 железных дорог.





На сегодняшний день имеются переливы талых вод на 13 участках автомобильных дорог: в Карагандинской области – 4, Акмолинской – 3, Костанайской – 2, Северо-Казахстанской – 3 и Южно-Казахстанской – 1.





На 7 участках автомобильных дорог имеются размывы дорожного полотна: в Карагандинской области – 3, Павлодарской – 2, Акмолинской – 1, Восточно-Казахстанской – 1.





В Карагандинской области из-за размыва участков автодорог «Ынталы-Бесоба», «Татан-Караагаш» и «Коянды-Егиндыбулак-Буркитти» в Каркаралинском районе проезд осуществляется по объездным дорогам.





Установлены предупреждающие знаки. Ведется дежурство и мониторинг ситуации.





В Павлодарской области в Баянаульском районе участок автодороги местного значения «с. Жанажол – ур. Ескельды» из-за размыва дорожного полотна закрыт для движения транспортных средств, объезд осуществляется по объездной дороге. В Экибастузком районе на автодороге районного значения «Тай-Каражар» в районе реки Олентинка из-за размыва дорожного полотна движение транспортных средств ограничено к селам Каражар и Талдыкамыс и осуществляется по объездной дороге.





В Акмолинской области в Ерейментауском районе участок автодороги районного значения «Еркеншилик-Олжабай батыра» из-за размыва дорожного полотна закрыт для движения транспортных средств. Проезд осуществляется по объездной дороге. Дежурство и мониторинг ситуации осуществляется местными исполнительными органами.





В Восточно-Казахстанской области на 12 км автодороги республиканского значения «Семей-Кайнар» из-за размыва дорожного полотна движение транспортных средств ограничено и осуществляется по объездной дороге.





Кроме того, в Каркаралинском районе Карагандинской области в результате подмыва опор водами реки Байкожа произошла деформация конструкций автомобильного моста. Движение автомашин по мосту закрыто. На месте выставлен пост местной полицейской службы и местных исполнительных органов.



