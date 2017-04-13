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Полутораметровые сугробы заблокировали жителей посёлка в Костанайской области

13 апреля 2017, 15:30

В посёлке 50 домов. Люди переживают, что будет, когда это всё начнёт активно таять.

В редакцию alau.kz обратились жители села Харьковка Аулиекольского района. Люди прислали и фотографии в подтверждение своих слов.

«Здравствуйте я обращаюсь к нашим властям, что творится в этой деревне живут мои родственники. Они не могут проехать в район за продуктами, пенсионеры не могут пенсии снять. Куда это годится? Это из года в год, куда смотрит аким, ведь некоторым людям надо в больницу! Так нельзя жить!», — пишет Гульнара Каренова.

Как говорит женщина, от села Харьковка до трассы 5 километров, но преодолеть их невозможно. Полутораметровые, а местами и двухметровые сугробы и вода не дают выбраться из посёлка.


«Такая ситуация уже две недели. Они выехали из деревни и застряли. Даже половины пути не проехали. Снег подтаял. Машины оставили и пошли назад пешком. Люди не могут выехать за продуктами. Есть в деревне беременные, им надо на приём, а им никак не выбраться. Мука даже закончилась, хлеба не испечь», — говорит Гульнара.



В посёлке 50 домов. Люди переживают, что будет, когда это всё начнёт активно таять.


Фото Гульнары Кареновой


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