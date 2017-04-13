В соответствии с подпунктом 35) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждены Правила рассмотрения проектов соглашений субъектов рынка на предмет соответствия или несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

В частности, правила распространяются на всех субъектов рынка.

Субъекты рынка, имеющие намерение достичь соглашения, которое может быть признано допустимым в соответствии с разделом 4 Кодекса (далее - субъекты рынка), вправе обратиться в ведомство антимонопольного органа или его территориальные подразделения с заявлением о проверке соответствия проекта соглашения требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции с приложением необходимых документов в электронной форме (далее - заявление). Заявление подписывается всеми субъектами рынка, имеющими намерение достичь соглашения.

В случае если стороны соглашения расположены на территории двух и более областей (города республиканского значения, столицы), а также если соглашение затрагивает интересы третьих лиц, расположенных на территории двух и более областей (города республиканского значения, столицы), заявление субъектами рынка подается в ведомство антимонопольного органа.

В иных случаях заявление подается в соответствующее территориальное подразделение ведомства антимонопольного органа.

В рамках рассмотрения проектов соглашений субъектов рынка на предмет соответствия или несоответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции ведомство антимонопольного органа и (или) его территориальные подразделения проводят следующие действия:

1) устанавливают факт намерения всех субъектов рынка достичь соглашения;

2) устанавливают факт наличия необходимых документов (сведений), обосновывающих соответствие соглашения установленным Кодексом условиям допустимости соглашений.

В случае установления неисполнения одного из условий перечисленных в пункте 6 настоящих Правил, заявление считается непредставленным, о чем ведомство антимонопольного органа и (или) его территориальные подразделения в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления уведомляет субъектов рынка (заявителей).

Заявление субъектов рынка (заявителей), для рассмотрения которого не требуются получение информации от иных субъектов рынка, должностных лиц, проверка с выездом на место либо проведение анализа товарного рынка, рассматривается в срок до тридцати календарных дней со дня поступления в ведомство антимонопольного органа или его территориальные подразделения.

В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, получение информации от иных субъектов рынка, должностных лиц, проверка с выездом на место либо проведение анализа товарного рынка, срок рассмотрения заявления субъектов рынка (заявителей) продлевается не более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается субъектам рынка (заявителям) в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения с указанием причин продления.

Срок рассмотрения по заявлению продлевается руководителем или заместителем руководителя ведомства антимонопольного органа или его территориального подразделения.

По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему необходимых документов ведомство антимонопольного органа и (или) его территориальные подразделения принимают одно из следующих решений:

1) о соответствии проекта соглашения требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

2) о несоответствии проекта соглашения требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Основаниями для принятия решения о несоответствии проекта соглашения требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции являются:

1) отсутствие оснований для признания проекта соглашения допустимым в соответствии с разделом 4 Кодекса;

2) недостоверность сведений, содержащихся в документах, а также иной информации, представленной субъектами рынка и имеющей значение для принятия решения.

Ведомство антимонопольного органа и (или) его территориальные подразделения информируют субъектов рынка (заявителей) о принятом решении посредством направления в их адрес соответствующего ответа (письма).

В случае принятия решения о несоответствии проекта соглашения требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, ведомство антимонопольного органа и его территориальные подразделения в ответе (письме) указывают причины несоответствия.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.