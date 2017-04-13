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Новости за сегодня

За январь-февраль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 122584 легковых автомобилей

 

За январь-февраль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 122584 легковых автомобилей или на 15,0% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 марта 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3838,9 тыс. единиц.1)

За 2 месяца текущего года было зарегистрировано 2059 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2955 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 14,7%.2)

По состоянию на 1 марта 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 12357 страховых выплат на сумму 4,2 млрд. тенге.3)

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-февраль 2017 года ( единиц)

 

Всего

за январь-февраль

2017г.

в том числе зарегистрированные

январь-февраль 2017г.

к январю-февралю 2016г., в %

в том числе зарегистрированные

физическими лицами

юридическими лицами

физическими лицами

юридическими лицами

Республика Казахстан

122 584

117 704

4 880

115,0

115,2

110,6

Акмолинская

4 222

4 004

218

132,4

131,9

143,4

Актюбинская

5 835

5 618

217

108,3

110,0

76,4

Алматинская

17 491

17 230

261

115,1

115,3

104,0

Атырауская

3 790

3 649

141

133,1

133,7

119,5

Западно-Казахстанская

3 899

3 744

155

114,2

115,1

96,9

Жамбылская

7 065

6 947

118

120,3

120,2

128,3

Карагандинская

7 927

7 696

231

115,7

114,9

148,1

Костанайская

4 241

4 005

236

116,1

115,5

127,6

Кызылординская

4 235

4 146

89

113,0

113,2

101,1

Мангистауская

6 241

6 095

146

106,3

107,8

67,3

Южно-Казахстанская

17 447

17 162

285

106,2

106,0

122,8

Павлодарская

4 393

4 172

221

121,4

119,4

175,4

Северо-Казахстанская

2 992

2 876

116

132,0

133,5

104,5

Восточно-Казахстанская

6 279

6 071

208

110,9

109,9

152,9

г. Астана

9 624

9 090

534

113,9

113,6

117,9

г. Алматы

15 386

14 409

977

121,8

123,1

105,2

Дипломатические номера

764

419

345

66,1

92,1

49,2

Не указан регион

753

371

382

230,3

122,0

1660,9

 

r13-04-2017-2

 

За период с февраля 2016 года по февраль 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В феврале 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с январем 2017 года на 0,3%, а по сравнению с февралем 2016 года увеличилось на 4,2%.

13 апреля 2017, 15:45
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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