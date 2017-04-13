За январь-февраль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 122584 легковых автомобилей
За январь-февраль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 122584 легковых автомобилей или на 15,0% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 марта 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3838,9 тыс. единиц.1)
За 2 месяца текущего года было зарегистрировано 2059 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2955 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 14,7%.2)
По состоянию на 1 марта 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 12357 страховых выплат на сумму 4,2 млрд. тенге.3)
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-февраль 2017 года ( единиц)
|
|
Всего
за январь-февраль
2017г.
|
в том числе зарегистрированные
|
январь-февраль 2017г.
к январю-февралю 2016г., в %
|
в том числе зарегистрированные
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
физическими лицами
|
юридическими лицами
|
Республика Казахстан
|
122 584
|
117 704
|
4 880
|
115,0
|
115,2
|
110,6
|
Акмолинская
|
4 222
|
4 004
|
218
|
132,4
|
131,9
|
143,4
|
Актюбинская
|
5 835
|
5 618
|
217
|
108,3
|
110,0
|
76,4
|
Алматинская
|
17 491
|
17 230
|
261
|
115,1
|
115,3
|
104,0
|
Атырауская
|
3 790
|
3 649
|
141
|
133,1
|
133,7
|
119,5
|
Западно-Казахстанская
|
3 899
|
3 744
|
155
|
114,2
|
115,1
|
96,9
|
Жамбылская
|
7 065
|
6 947
|
118
|
120,3
|
120,2
|
128,3
|
Карагандинская
|
7 927
|
7 696
|
231
|
115,7
|
114,9
|
148,1
|
Костанайская
|
4 241
|
4 005
|
236
|
116,1
|
115,5
|
127,6
|
Кызылординская
|
4 235
|
4 146
|
89
|
113,0
|
113,2
|
101,1
|
Мангистауская
|
6 241
|
6 095
|
146
|
106,3
|
107,8
|
67,3
|
Южно-Казахстанская
|
17 447
|
17 162
|
285
|
106,2
|
106,0
|
122,8
|
Павлодарская
|
4 393
|
4 172
|
221
|
121,4
|
119,4
|
175,4
|
Северо-Казахстанская
|
2 992
|
2 876
|
116
|
132,0
|
133,5
|
104,5
|
Восточно-Казахстанская
|
6 279
|
6 071
|
208
|
110,9
|
109,9
|
152,9
|
г. Астана
|
9 624
|
9 090
|
534
|
113,9
|
113,6
|
117,9
|
г. Алматы
|
15 386
|
14 409
|
977
|
121,8
|
123,1
|
105,2
|
Дипломатические номера
|
764
|
419
|
345
|
66,1
|
92,1
|
49,2
|
Не указан регион
|
753
|
371
|
382
|
230,3
|
122,0
|
1660,9
За период с февраля 2016 года по февраль 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В феврале 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с январем 2017 года на 0,3%, а по сравнению с февралем 2016 года увеличилось на 4,2%.
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