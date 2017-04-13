За январь-февраль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 122584 легковых автомобилей

За январь-февраль 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 122584 легковых автомобилей или на 15,0% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 марта 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3838,9 тыс. единиц.1)

За 2 месяца текущего года было зарегистрировано 2059 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2955 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 14,7%.2)

По состоянию на 1 марта 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 12357 страховых выплат на сумму 4,2 млрд. тенге.3)

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-февраль 2017 года ( единиц) Всего за январь-февраль 2017г. в том числе зарегистрированные январь-февраль 2017г. к январю-февралю 2016г., в % в том числе зарегистрированные физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами Республика Казахстан 122 584 117 704 4 880 115,0 115,2 110,6 Акмолинская 4 222 4 004 218 132,4 131,9 143,4 Актюбинская 5 835 5 618 217 108,3 110,0 76,4 Алматинская 17 491 17 230 261 115,1 115,3 104,0 Атырауская 3 790 3 649 141 133,1 133,7 119,5 Западно-Казахстанская 3 899 3 744 155 114,2 115,1 96,9 Жамбылская 7 065 6 947 118 120,3 120,2 128,3 Карагандинская 7 927 7 696 231 115,7 114,9 148,1 Костанайская 4 241 4 005 236 116,1 115,5 127,6 Кызылординская 4 235 4 146 89 113,0 113,2 101,1 Мангистауская 6 241 6 095 146 106,3 107,8 67,3 Южно-Казахстанская 17 447 17 162 285 106,2 106,0 122,8 Павлодарская 4 393 4 172 221 121,4 119,4 175,4 Северо-Казахстанская 2 992 2 876 116 132,0 133,5 104,5 Восточно-Казахстанская 6 279 6 071 208 110,9 109,9 152,9 г. Астана 9 624 9 090 534 113,9 113,6 117,9 г. Алматы 15 386 14 409 977 121,8 123,1 105,2 Дипломатические номера 764 419 345 66,1 92,1 49,2 Не указан регион 753 371 382 230,3 122,0 1660,9

За период с февраля 2016 года по февраль 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В феврале 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с январем 2017 года на 0,3%, а по сравнению с февралем 2016 года увеличилось на 4,2%.