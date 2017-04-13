Брат Эдди Мёрфи скончался от рака

В США скончался старший брат всемирно известного актёра Эдди Мёрфи — Чарльз Мёрфи. Причиной смерти комика стал рак , пишет , пишет Лайф.ру





В последнее время Мёрфи проходил интенсивный курс химиотерапии и его родственники думали, что он уже идёт на поправку. Его смерть стала настоящим шоком как для Эдди Мёрфи, так и для всех его родных.





"Знакомьтесь, семейка Блэков" — последний фильм, в котором успел сняться Чарльз Мёрфи.



