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Брат Эдди Мёрфи скончался от рака

13 апреля 2017, 15:51

Известный американский комик и актёр Чарльз Мёрфи умер в возрасте 57 лет.

В США скончался старший брат всемирно известного актёра Эдди Мёрфи — Чарльз Мёрфи. Причиной смерти комика стал рак, пишет Лайф.ру.

В последнее время Мёрфи проходил интенсивный курс химиотерапии и его родственники думали, что он уже идёт на поправку. Его смерть стала настоящим шоком как для Эдди Мёрфи, так и для всех его родных.

"Знакомьтесь, семейка Блэков" — последний фильм, в котором успел сняться Чарльз Мёрфи.

Фото: © Flickr/MattWRoberts

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