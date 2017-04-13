Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,62, EURKZT_TOD = 332,20, RUBKZT_TOD = 5,5145, USDKZT_0_001 - предложение +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5247 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами EURKZT_TОМ, EURUSD_TОМ, EURKZT_SPT, EURUSD_SPТ, EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с выходными днями 14 апреля (Страстная пятница) и 17 апреля (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 311,62 тенге за доллар США при объеме торгов 56 350 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 332,20 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5145 тенге за рубль при объеме торгов 15 800 тыс. рублей.

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 311,71 тенге за доллар (-0,05), суммарный объем торгов - 84 300 тыс. USD (-31 650 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии предложение составило - +9,5000 % годовых при отсутствии спроса;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +9,5247 % годовых при объеме торгов 1 246 400 тыс. USD.

В торгах приняли участие 23 банка.