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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 311,62, EURKZT_TOD = 332,20, RUBKZT_TOD = 5,5145, USDKZT_0_001 - предложение +9,5000 % годовых, USDKZT_0_002 = +9,5247 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами  EURKZT_TОМ, EURUSD_TОМ, EURKZT_SPT, EURUSD_SPТ,  EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с  выходными днями 14 апреля (Страстная пятница) и 17 апреля (Второй день  Пасхи) в Германии и Великобритании. 

 

По результатам торгов на спот-рынке: 

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 311,62 тенге за доллар США при объеме    торгов 56 350 тыс. долларов США; 

- по доллару США с расчетами Т+1 и Т+2 сделок заключено не было, на    и момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)    составил 332,20 тенге за евро при объеме торгов 150 тыс. евро; 

- по евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге    (RUBKZT_TOD) составил 5,5145 тенге за рубль при объеме торгов    15 800 тыс. рублей. 

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было,    на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали; 

- по китайскому юаню с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали. 

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 311,71 тенге за доллар (-0,05), суммарный объем  торгов - 84 300 тыс. USD (-31 650 тыс.). 

 

На рынке операций валютного свопа: 

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия    сессии предложение составило - +9,5000 % годовых при отсутствии    спроса; 

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила    +9,5247 % годовых при объеме торгов 1 246 400 тыс. USD. 

В торгах приняли участие 23 банка.    

13 апреля 2017, 15:48
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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