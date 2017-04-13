Что известно о задержанном за взятку замдиректора Республиканского центра санавиации

Сегодня, 13 апреля, стало известно о задержании заместителя директора Республиканского центра санитарной авиации Мадияра Шалгимбаева сотрудниками Антикоррупционной службы при получении взятки в два миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.



Как сообщалось , он организовал «преступную схему по получению взяток на системной основе от руководителей частных авиакомпаний за заключение договоров на оказание услуг по предоставлению специализированного воздушного транспорта для транспортировки пациентов, куда вовлек подчиненных ему сотрудников предприятия». По данным Антикоррупционной службы, размеры получаемых взяток составляли 10% от суммы договоров.





М. Шалгинбаев по образованию педиатр, закончил в 1998 году педиатрический факультет медицинского института в Астане, кандидат медицинских наук.





О его карьере до работы в Республиканском центре санитарной авиации информации практически нет.









Ранее он работал в Республиканском диагностическом центре врачом-анестезиологом высшей квалификационной категории. «Обладает «компетенцией для совершения полных самостоятельных манипуляций», говорится на сайте центра.





Диагностический центр он покинул около двух лет назад в связи с переходом в центр санавиации, в котором он занял должность заместителя директора по региональному развитию.





В Центре санавиации он был отмечен благодарственными письмами пациентов. В частности, супруга казахстанца Константина Рише, впавшего в Германии в кому и оперативно доставленного в Алматы, выразила благодарность лично Шалгинбаеву и всему коллективу центра.





Центр санавиации действует при министерстве здравоохранения. В его задачи входит организация экстренной медицинской помощи населению с использованием воздушного транспорта.



