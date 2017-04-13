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16 уголков Земли, где весной особенно красиво

13 апреля 2017, 16:06

С приходом весны туда устремляются толпы туристов.

Подборка фотографий расскажет вам о тех уголках Земли, куда с приходом весны устремляются толпы туристов, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, по которым все мы так соскучились за долгие месяцы зимы, передает ФотоТелеграф.


Цветение сакуры вдоль реки Мэгуро в Токио, Япония.


Замок в Осаке. Весной Япония становится одним из самых привлекательных туристических направлений мира благодаря цветению сакуры.


Оленёнок в Оттаве, Канада. Весна – время появления на свет умилительных детёнышей животных.


Уезд Лопин в округе Цюйцзин в китайской провинции Юньнань известен на весь мир своими цветущими рапсовыми полями.


Цветение нарциссов символизирует приход весны в Великобритании.


Парк возле поместья Holker Hall в Картмеле, графство Камбрия, Англия.


Тюльпановые поля в городе Тапани на Южном острове Новой Зеландии.


Долина Валь-д’Орча в Италии.


Заброшенный фермерский домик посреди рапсового поля в Европе.


Рододендрон зацвёл на горе Фельдальпхорн в Китцбюэльских Альпах.


Цветение сакуры в префектуре Ямагата в Японии. Остров Хонсю известен своими горами, горячими источниками и старинными храмами, которые особенно красивы весной, в окружении цветущих сакур.


Святилище Ицукусима в Хацукаити, Япония.


Мексиканский штат Мичоакан славится своими красочными цветочными полями. Многие виды цветов произрастают только в этом регионе.


Весенний Париж во все времена вдохновлял деятелей искусства на создание прекрасных картин, музыкальных произведений и кинофильмов.


Романтическая дорога – популярный туристический маршрут в Германии протяженностью 366 километров, который ведёт с востока Франконии в баварскую Швабию. На фото: средневековый город Ротенбург-об-дер-Таубер, который является частью маршрута.


Заяц в Ричмонд-парке в Лондоне.


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