16 уголков Земли, где весной особенно красиво

С приходом весны туда устремляются толпы туристов.

Подборка фотографий расскажет вам о тех уголках Земли, куда с приходом весны устремляются толпы туристов, чтобы насладиться прекрасными пейзажами, по которым все мы так соскучились за долгие месяцы зимы , передает , передает ФотоТелеграф





Цветение сакуры вдоль реки Мэгуро в Токио, Япония.





Замок в Осаке. Весной Япония становится одним из самых привлекательных туристических направлений мира благодаря цветению сакуры.





Оленёнок в Оттаве, Канада. Весна – время появления на свет умилительных детёнышей животных.





Уезд Лопин в округе Цюйцзин в китайской провинции Юньнань известен на весь мир своими цветущими рапсовыми полями.





Цветение нарциссов символизирует приход весны в Великобритании.





Парк возле поместья Holker Hall в Картмеле, графство Камбрия, Англия.





Тюльпановые поля в городе Тапани на Южном острове Новой Зеландии.





Долина Валь-д’Орча в Италии.





Заброшенный фермерский домик посреди рапсового поля в Европе.





Рододендрон зацвёл на горе Фельдальпхорн в Китцбюэльских Альпах.





Цветение сакуры в префектуре Ямагата в Японии. Остров Хонсю известен своими горами, горячими источниками и старинными храмами, которые особенно красивы весной, в окружении цветущих сакур.





Святилище Ицукусима в Хацукаити, Япония.





Мексиканский штат Мичоакан славится своими красочными цветочными полями. Многие виды цветов произрастают только в этом регионе.





Весенний Париж во все времена вдохновлял деятелей искусства на создание прекрасных картин, музыкальных произведений и кинофильмов.





Романтическая дорога – популярный туристический маршрут в Германии протяженностью 366 километров, который ведёт с востока Франконии в баварскую Швабию. На фото: средневековый город Ротенбург-об-дер-Таубер, который является частью маршрута.





Заяц в Ричмонд-парке в Лондоне.



