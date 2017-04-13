Жителя Павлодара арестуют на 5 суток за селфи

Казахстанец признан виновным в совершении мелкого хулигантства и подвергнут административному аресту сроком на пять суток.

19-летний житель города Павлодара получил 5 суток за селфи на Колесе обозрения, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу административного суда города.





Специализированным административным судом Павлодара рассмотрено административное дело в отношении К. К., возбужденное по части второй статьи 434 КоАП.





«11 апреля около 18 часов 05 минут ранее привлекавшееся 19-летний житель города Павлодара К., находясь на территории горсада, залез на верхнюю часть колеса обозрения, для снимков селфи. При этом подвергая опасности себя и окружающих лиц, тем самым нарушил спокойствие граждан и совершил мелкое хулиганство», - говорится в сообщении.





Постановлением суда 19-летний казахстанец признан виновным в совершении мелкого хулигантства и подвергнут административному аресту сроком на пять суток. Правонарушитель К. полностью признал вину и раскаялся в содеянном.



Постановление не вступило в законную силу.



