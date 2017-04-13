Жителя Павлодара арестуют на 5 суток за селфи
Казахстанец признан виновным в совершении мелкого хулигантства и подвергнут административному аресту сроком на пять суток.
Павлодарские полицейские по ролику в Instagram вычислили 20-летнего парня и семерых подростков, которые взобрались на «Колесо обозрения» в городском парке культуры и отдыха. _ На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как неизвестные залезли по металлическим конструкциям до середины аттракциона. При этом один из мальчишек, зацепившись за конструкцию и раскачиваясь, перепрыгивает на соседнюю перекладину. _ - В отношении 20-летнего любителя высоты составлен административный протокол по статье 434 ч. 1 КРКоАП - мелкое хулиганство, - сообщают в ДВД. - Кроме того, возле аттракциона были задержаны семеро несовершеннолетних в возрасте 13-14 лет, один из которых взобрался на «Колесо обозрения». С детьми в присутствии родителей и представителей школ, где они обучаются, проведена профилактическая беседа. _ Отметим, по данным администрации горсада, высота аттракциона составляет 26 метров. _ Поступок школьников вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые павлодарцы не считают произошедшее чем-то особенным, вспоминая, что пару десятилетий назад мальчишки также лазили по ночам, как на «Колесо обозрения», так и на некогда существовавшее «Чертово колесо» в старом парке Гагарина. _ «Уважаемое поколение гаджетов и соцсетей, в нашем детстве каждый второй залазил на колесо в парке Гагарина и даже сами его раскатывали и катались, - пишет пользователь под ником dmitriy_traut - Что сейчас за манера, устраивать курятник по каждому ролику?!» _ 📰: pavlodarnews.kz |#vpavlodare
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