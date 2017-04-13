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В ДВД Мангистау прокомментировали распространяемое в Сети сообщение об избиении жителя

13 апреля 2017, 16:10

Инцидент, как сообщили в пресс-службе ведомства, произошел 12 апреля в 06:00 у монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне Актау.

Пользователи социальных сетей распространяют аудиозапись с сообщением об избиении двоих таксистов и фото избитого мужчины. В ДВД Мангистауской области прокомментировали сообщение, пишет Lada.kz.

Инцидент, как сообщили в пресс-службе ведомства, произошел 12 апреля в 06:00 у монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне Актау.

- Житель Актау обратился с заявлением о том, что 12 апреля на автостоянке у «Вечного огня» двое неизвестных избили его и разбили окно его автомашины. На месте задержаны подозреваемые 1989 и 1988 года рождения. Досудебное расследование проводится по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба ДВД Мангистауской области.

В ДВД Мангистау прокомментировали распространяемое в социальных сетях сообщение об избиении жителя Актау

Распространяемое в социальных сетях фото



Распространяемая аудиозапись


Нападение, по словам очевидцев, совершено на двоих мужчин, занимающихся частным извозом.

- Примерно в 06:00 двое парней сели в одну из машин. Я не знаю, что там произошло, но между водителем и пассажирами началась перепалка. После чего один из пассажиров достал нож. Водитель закрылся в своем автомобиле, а неизвестные стали бить его машину и разбили кулаками стекло. Еще один водитель пришел на помощь коллеге и получил резаную рану ладони. После того, как вызвали наряд полиции, нападавшие убежали, - рассказывает очевидец происшествия.

Один из пострадавших водителей доставлен в нейрохирургическое отделение Мангистауской областной больницы. У него диагностированы легкое сотрясение мозга, гематомы и резаная рана лица. От комментариев прессе мужчина отказался. Второй пострадавший за медицинской помощью не обращался.

Фото из архива Lada.kz

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