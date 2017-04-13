В Таразе ликвидируют последствия пронесшегося урагана

Накануне в ДЧС Жамбылской области объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильный ливень, усиление юго-западного, западного ветра до 15-20 и порывы ветра до 30 метров в секунду.

С вечера 12 апреля в Таразе не прекращался сильный дождь и бушевал ветер. Были повалены деревья, водители столкнулись с невозможностью проехать по наиболее оживленной городской дороге - проспекту Абая, так как упавшее дерево перекрыло движение. В городе не работают светофоры, в отдельных районах отключалось электроснабжение.



