На рынке пенсионных услуг РК необходимо возродить конкурентную среду - Нацбанк

ЕНПФ останется единым администратором всех финансовых потоков по пенсионной системе.

основная цель реформы системы управления пенсионными активами – предоставить вкладчику право выбора управляющей компании , передает корреспондент Как отметил заместитель директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржан Турсунханов, выступая на очередном заседании общественного совета при ЕНПФ,, передает корреспондент Zakon.kz





Представитель Нацбанка напомнил, что регулятором в рамках поручения главы государства подготовлены предложения по модернизации накопительной пенсионной системы.





"Во главу угла пенсионной реформы ставится предоставление вкладчику права выбора управляющей компании, - сказал он. - Необходимо возродить конкурентную среду на рынке пенсионных услуг и стимулировать управляющие компании к получению большего инвестиционного дохода, снижению комиссионного вознаграждения и повышению качества обслуживания вкладчиков".





Н. Турсунханов добавил, что ЕНПФ останется единым администратором всех финансовых потоков по пенсионной системе. Национальный Банк, по его словам, будет осуществлять жесткий контроль за недобросовестным управлением пенсионными активами. "Реализация данных предложений требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан", - резюмировал он.





Кубатбек Туратбеков



