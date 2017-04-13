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Продажа кукол-монстров возмутила карагандинцев

13 апреля 2017, 16:18

Родители малолетних детей выразили возмущение обнаруженными игрушками, которые продают в магазинах, отметив, что они пробуждают у детей ранний интерес к интимной жизни.

Прокуратура и департамент по защите прав потребителей заинтересовались беременными и обнаженными куклами в магазинах Караганды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители малолетних детей выразили возмущение обнаруженными игрушками, которые продают в магазинах, отметив, что они пробуждают у детей ранний интерес к интимной жизни.

«Во многих торговых домах продают шоколадные яйца под названием «Love is», внутри которых лежат обнаженные куклы. Да, половые органы не выделены. Но девочка и мальчик изображены обнимающимися. Они голые», - говорит Айжан Садыкова.

Как прокомментировал председатель общественного объединения по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмагамбетов, игрушки должны быть безопасны не только с точки зрения качества материала и его токсичности, но и морально-психологически.
«Есть закон «О безопасности игрушек». В статье «Общие требования, предъявляемые к безопасности игрушек» есть пункт 4, где сказано, что игрушки не должны провоцировать ранний интерес детей к сексуальной жизни. А что мы видим на прилавках? Одна игрушка в виде беременной девочки - сексуальная, другая кукла со шрамами и клыками - ужасающая, вызывающая у ребенка страх», - говорит Жаслан Айтмагамбетов.

Правозащитник выразил надежду, что уполномоченные органы возьмутся за проверку, прежде всего, морально-психологической безопасности игрушек.

«У продавцов таких игрушек вполне может быть сертификат качества и соответствия госстандартам. Но это не означает, что игрушка полезна для детей», - сказал Жаслан Айтмагамбетов. В департаменте по защите прав потребителей прокомментировали недовольства родителей.

«Мы не полиция нравов. Мы орган, которые следит за качеством продукции. Если поступит жалоба от родителей, мы произведем контрольный закуп игрушки и проверим ее качество в лаборатории на предмет токсичности, травмоопасности и так далее», - сообщили в департаменте по защите прав потребителей.

Как заверили в отделе санитарно-гигиенического надзора за детскими образовательными и пищевыми объектами департамента по защите прав потребителей, в случае подтверждения факта несоответствия стандартам предприниматели будут наказаны в соответствии с административным законодательством. В прокуратуре Карагандинской области пообещали проверить торговые объекты.

«Просим родителей обратиться с жалобой. Мы рассмотрим ее и инициируем проверку. По игрушкам проверки мы проводим регулярно в соответствии с законодательством», - сообщили в управлении по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры области.

Автор: Айжан Алданышева
Фото кадр из YouTube

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