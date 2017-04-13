Внесены изменения в Правила организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей

В частности, в Правила были внесены следующие изменения: часть первая пункта 64 изложена в следующей редакции: «64. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и продлевается не более двух раз по истечении срока действия договора при отсутствии нарушений со стороны поставщика.»; пункт 66 изложен в следующей редакции: «66. Поставщик услуги после получения договора аренды получает санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам до оказания услуги по организации питания обучающихся.»; часть вторая пункта 75 изложена в следующей редакции: «Привлечение поставщика осуществляется по аналогии с пунктами 69, 70, 71, 72 настоящих Правил.»; пункт 77 исключен; пункт 78 изложен в следующей редакции: «78. Медицинский работник медицинского пункта организации образования следит за своевременным прохождением работниками столовой медицинских осмотров.»; пункт 80 изложен в следующей редакции: «80. В организации среднего образования создается комиссия по мониторингу за качеством питания с участием представителей родительского комитета, администрации школы, медицинского работника медицинского пункта организации образования. Председателем комиссии является руководитель организации среднего образования.»; Также изменения были внесены в приложении 3 к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования: в Техническом задании к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования: часть седьмую изложить в следующей редакции: «Поставщик обеспечивает условия для ведения журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный) организацией образования, по форме утвержденной Санитарными правилами.»; часть двадцать четвертую изложить в следующей редакции: «Заявки потенциального поставщика услуг по организации питания не принимаются, если: 1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; 2) близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах; 3) не является резидентом Республики Казахстан; 4) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан).»; часть двадцать девятую изложить в следующей редакции: «Заявки потенциального поставщика товаров не принимаются, если: 1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»; 2) близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах; 3) не является резидентом Республики Казахстан; 4) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан).» Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.