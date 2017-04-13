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Внесены изменения в Правила организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 февраля 2017 года № 76 «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 717 «Об утверждении Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования и приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (не введен в действие)
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В частности, в Правила были внесены следующие изменения:
часть первая пункта 64 изложена в следующей редакции:
«64. Договор заключается согласно утвержденному индивидуальному плану финансирования по обязательствам на соответствующий финансовый год в пределах выделенных средств и продлевается не более двух раз по истечении срока действия договора при отсутствии нарушений со стороны поставщика.»;
пункт 66 изложен в следующей редакции:
«66. Поставщик услуги после получения договора аренды получает санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоответствии) объекта нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам до оказания услуги по организации питания обучающихся.»;
часть вторая пункта 75 изложена в следующей редакции:
«Привлечение поставщика осуществляется по аналогии с пунктами 69, 70, 71, 72 настоящих Правил.»;
пункт 77 исключен;
пункт 78 изложен в следующей редакции:
«78. Медицинский работник медицинского пункта организации образования следит за своевременным прохождением работниками столовой медицинских осмотров.»;
пункт 80 изложен в следующей редакции:
«80. В организации среднего образования создается комиссия по мониторингу за качеством питания с участием представителей родительского комитета, администрации школы, медицинского работника медицинского пункта организации образования. Председателем комиссии является руководитель организации среднего образования.»;
Также изменения были внесены в приложении 3 к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования:
в Техническом задании к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования:
часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Поставщик обеспечивает условия для ведения журнала контроля качества готовой пищи (бракеражный) организацией образования, по форме утвержденной Санитарными правилами.»;
часть двадцать четвертую изложить в следующей редакции:
«Заявки потенциального поставщика услуг по организации питания не принимаются, если:
1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;
2) близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах;
3) не является резидентом Республики Казахстан;
4) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан).»;
часть двадцать девятую изложить в следующей редакции:
«Заявки потенциального поставщика товаров не принимаются, если:
1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»;
2) близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и (или) уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика либо являются представителем организатора конкурса в проводимых конкурсах;
3) не является резидентом Республики Казахстан;
4) наличие налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан).»
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
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