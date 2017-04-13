КЧС: 27 населенных пунктов в Акмолинской и Карагандинской области подвержены подтоплению

27 населенных пунктов могут быть подтоплены. Об этом сегодня на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций рассказал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК Владимир Беккер, передает корреспондент Zakon.kz





Он отметил, что ситуация контролируемая и призвал журналистов не сеять панику в обществе.





« Все населенные пункты, которые могут быть подвержены подтоплению – это 17 населенных пунктов в Карагандинской области, расположенных по руслу реки Нура, и 10 населённых пунктов в Акмолинской области. Определены возможные зоны затопления. Все вы помните паводки 2015 года. С учётом паводков 2015 года все возможные сценарии обострения ситуации нами просчитаны. Население оповещено. Спасатели находятся на местах, акиматами принимаются меры по минимизации возможных подтоплений. То, что сегодня происходит – это не критично. Пользуясь случаем хотел бы вас попросить объективно информацию доводить, чтобы среди населения не сеять панику. У нас есть понимание. Мы работаем с министерством сельского хозяйства, комитетом водного хозяйства, ситуация далеко не идентичная 2015 году. Она горазда лучше и в объемах, и по времени, и в снежных запасах, которые есть», - сказал председатель КЧС МВД РК.





При этом пик паводковой ситуации в Акмолинской области, по его словам, настанет через 2-3 дня. Это Атбасарский, Астраханский и Целиноградский районы.





«В Атбасарском районе происходит слияние рек Есиль и Жабай. Площадь водосбора реки Жабай порядка 8,8 квадратных километров, протяженность реки 196 км, водосбор происходит в трех районах, и происходит сток вод в сторону города Атбасар. По Астраханскому району могут быть поднятие большое уровня воды реки Колутон, она тоже впадает в реку Есиль, там дежурят наши подразделения, в принципе защитные все мероприятия выполнены, спасатели находятся, люди извещены, ситуацию отслуживаем».





А вот Карагандинская область начала беспокоить сотрудников КЧС еще неделю назад. В Каркаралинском районе наблюдались подтопления некоторых населенных пунктов, переливы дорог. Сегодня вода смещается к центру и остаточный приток воды уходит в самаркандское водохранилище города Темиртау.





«В этой связи с сегодняшнего дня начаты повышенные сбросы воды из водохранилища. Если в цифрах я скажу, вы не пугайтесь этих цифр – на утро происходил сбор в объеме 350 метров в секунду, на 12 часов объем увеличен до 750 метров в секунду, к 17 часам планируем, что сброс с Самаркандского водохранилища увеличится до 900 метров в секунду, - привел данные Беккер. - В этой связи заблаговременно из двух населенных пунктов, расположенных ниже Самаркандской плотины было эвакуировано население вместе с домашним скотом из поселка Чкалова – 137 человек, и Садовое – 308 человек».





Спикер обратил внимание на то, что все мероприятия были проведены заблаговременно, а ситуация с весенними паводками контролируемая и отслеживается.





Татьяна Ковалева, Астана