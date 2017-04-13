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В Британии педагог под видом исследования измерял пенисы школьников

13 апреля 2017, 16:29

Мужчину отстранили от профессии.

В Британии пожилой учитель предстал перед педкомиссией в связи с тем, что в семидесятые годы он под видом исследования о детском развитии измерял части тела малолетних подопечных, в том числе их гениталий, пишет Лайф.ру со ссылкой на BBC.

72-летний учитель предстал перед британской Национальной педагогической комиссией (The National College for Teaching and Leadership) по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних школьников. Денис Хейс работал преподавателем в школе Greasbrough Primary School в городе Ротереме.

Подробности истории всплыли в 2015 году, когда один из мальчиков, уже взрослый мужчина, обратился в полицию с жалобой на педагога-растлителя. На недавнем слушании по данному делу Национальная педагогическая комиссия постановила, что поведение Дениса Хейса было сексуально мотивированным. Пожилого мужчину отстранили от профессии на неопределённый срок.

Выяснилось, в период с 1975 по 1977 год Хейс регулярно приглашал к себе домой троих учеников в возрасте 11–14 лет для личного обследования, в ходе которого он измерял части их тела, в том числе размеры их пениса и яичек. При этом мальчики были полностью раздеты и находились с учителем один на один. Дети посещали учителя раз в три месяца в течение двух лет.

Хейс преподносил это как часть своего исследования, посвящённого детскому развитию.

Однако, как выяснилось, никакого реального исследования не проводилось, и нет документов, которые подтверждают обратное. Более того, никто из родителей школьников не знал об опытах Хейса.

Сам Хейс назвал свои действия наивными и не посчитал их серьёзным проступком. Он заявил, что подобное частное исследование должно было стать прорывом в его карьере и позволило бы получить учёную степень.

Фото: djamail.ru

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