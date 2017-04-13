Для эвакуации населения в Карагандинской области выделены пассажирские вагоны
13 апреля 2017, 16:41
Сбором и отправкой людей занимаются местные органы власти и ЧС.
В связи с угрозой подтопления домов в Нуринском районе Карагандинской области, выделены 4 пассажирских вагона для эвакуации местного населения по маршруту Караганды-ОП27 (переезд) и Караганды-Нура, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
По первому маршруту, вагоны прибыли в 11 часов 45 минут. Сбором и отправкой людей занимаются местные органы власти и ЧС.
Проводники пассажирских вагонов первым рейсом вывезли 98 человек, из них 45 детей и 53 взрослых. Это в основном жители близлежащих населенных пунктов Петровка, Сарытобе и др.
По второму маршруту пассажирские вагоны в 14 часов 45 минут прибыли на станцию Нура для дальнейшего участия в эвакуации населения.
Фото LiveJournal
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