Для эвакуации населения в Карагандинской области выделены пассажирские вагоны

Сбором и отправкой людей занимаются местные органы власти и ЧС.

В связи с угрозой подтопления домов в Нуринском районе Карагандинской области, выделены 4 пассажирских вагона для эвакуации местного населения по маршруту Караганды-ОП27 (переезд) и Караганды-Нура, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».





По первому маршруту, вагоны прибыли в 11 часов 45 минут. Сбором и отправкой людей занимаются местные органы власти и ЧС.





Проводники пассажирских вагонов первым рейсом вывезли 98 человек, из них 45 детей и 53 взрослых. Это в основном жители близлежащих населенных пунктов Петровка, Сарытобе и др.





По второму маршруту пассажирские вагоны в 14 часов 45 минут прибыли на станцию Нура для дальнейшего участия в эвакуации населения.



