Страны ЕАЭС приступают к ратификации Договора о Таможенном кодексе

11 апреля завершился этап подписания Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Страны ЕАЭС приступают к внутригосударственным процедурам, предшествующим ратификации документа. Новый Таможенный кодекс (ТК) вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уведомлений о ратификации Договора от всех пяти стран-участниц.

Таможенный кодекс ЕАЭС - один из основных документов нормативно-правовой базы Союза. В Договоре о Евразийском экономическом союзе зафиксировано, что таможенное регулирование осуществляется в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС. Он заменит действующий Таможенный кодекс Таможенного союза и международные соглашения по вопросам таможенного регулирования, которые были заключены при формировании договорно-правовой базы ранних этапов экономической интеграции - Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Таможенный кодекс ЕАЭС повысит уровень унификации и согласованности таможенного регулирования в Союзе. «Теперь многие процессы будут автоматизированы, - считает Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян. - Общение предпринимателей и таможенников сведется к минимуму. Документ с нетерпением ждали представители нашего бизнеса. После вступления в силу Таможенного кодекса мы ожидаем значительного улучшения бизнес-климата в ЕАЭС».

Документ законодательно закрепляет перевод системы таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности в Союзе с «бумажных» на электронные технологии. Такой подход значительно сэкономит ресурсы бизнеса, ускорит процессы прохождения таможенных формальностей, а также фактически нивелирует «человеческий фактор» при принятии решений на всех этапах - от регистрации декларации до выпуска товаров.

Работа над новым ТК велась три года. Таможенный кодекс ЕАЭС стал первым договором в нормативно-правовой базе Союза, который на всех этапах разрабатывался совместно Комиссией, госорганами и бизнес-сообществами всех пяти стран-участниц. Ранее бизнес привлекался к документам такого уровня уже на этапе внутригосударственного согласования.