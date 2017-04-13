Toyota построила кроссовер для миллениалов

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке концептуальный кроссовер FT-4X. Автомобиль, название которого расшифровывается как Future Toyota – Four-Wheel Drive Crossover, был разработан в калифорнийской дизайн-студии японского автопроизводителя с прицелом на покупателей поколения Y – тех, кто любит активный отдых, но проводит большую часть жизни в городе.





Помимо «квадратного» дизайна, вдохновленного классическими FJ Cruiser, FT-4X интересен множеством необычных решений. Дизайнеры «Тойоты», по собственному признанию, разрабатывали эту машину задом наперед: проектировка начиналась не с лицевой части или профиля, а с кормы, для которой в Calty Design Research Inc. придумали так называемый мультилюк. Багажная дверь открывается двумя способами – или полностью поднимается вверх, или разделяется на две створки, распахивающиеся в стороны. Над задним крылом с водительской стороны имеется вертикально ориентированное стекло в духе Xtracab или 4Runner первого поколения. Оно съемное, и владелец сможет персонализировать машину, выбирая из нескольких вариантов тонировки.









Разделенный на три условные зоны салон предельно функционален. Вместо того чтобы высвобождать пространство под необходимое для загородных поездок снаряжение, разработчики превратили в такое снаряжение детали самой машины. Например, здесь имеются съемные дверные ручки, они же – бутылки для воды; центральный подлокотник – это спальный мешок, который можно использовать, сложив задний диван; аудиосистема отключается и выносится наружу как бумбокс.





Технически FT-4X базируется на модульной архитектуре TNGA – такую же платформу имеет, например, кроссовер C-HR. Габариты концепта – 4,25x1,82x1,62 метра, размер колесной базы – 2,64 метра. Поскольку перспективы серийного производства этой модели весьма туманны, Toyota не вдается в подробности относительно силовой установки, но сообщает, что кроссовер рассчитан на использование маленького четырехцилиндрового двигателя и полного привода с понижайкой.



