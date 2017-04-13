15 апреля истекает срок сдачи статотчетности по форме 11 за 2016 год. Проверьте себя в списках!

Уважаемые респонденты!

15 апреля 2017 года истекает срок сдачи статистической отчетности по форме 11 за 2016 год.

Отчет по форме 11 «Отчет о состоянии основных фондов» представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со списочной численностью работников свыше 100 человек и (или) их филиалы и представительства независимо от численности работников. Кроме этого, представляют государственные (бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и образования, банки, страховые компании, предприятия, осуществляющие деятельность в области права, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения, религиозные организации - независимо от численности работников.

Проверить себя в списке по форме 11:

Внимание! Для респондентов, на которых распространяются обязательства по представлению формы 11, при отсутствии списков выборочных обследований представление данной формы обязательно.

Предоставление статистической отчетности в электронном виде

В связи с внедрением ИС «Электронная статистическая отчетность» респондентам предоставляется возможность сдачи отчетов в электронном виде. Это потребует применения средств аутентификации и электронной цифровой подписи. Выдача средств аутентификации и электронной цифровой подписи осуществляется в Центрах регистрации Национального удостоверяющего центра размещенных при Центрах обслуживания населения. Перечень центров регистрации доступен на сайте Национального удостоверяющего центра.

Напоминаем Вам, что за несвоевременное представление, представление недостоверных первичных статистических данных предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со статьей 497 «Нарушение порядка представления первичных статистических данных» Кодекса РК «Об административных правонарушениях» непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок - влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере семи, на субъектов среднего предпринимательства - в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере сорока МРП.

Непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере семи, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти МРП.