В МСХ РК разъяснили поправки по вопросам регулирования земельных отношений

Гульжахан Бимендина, заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК в кулуарах Мажилиса Парламента РК прокомментировала поправки в законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный законопроект был разработан по итогам решения Земельной комиссии. Было бурное обсуждение, общественный резонанс. Это все связано с совершенствованием аренды земель сельхозназначения. То есть земли схзначения будут предоставляться казахстанцам на 49 лет», - сказал она.

При этом представитель аграрного ведомства подчеркнула, что в данных поправках «есть механизм предоставления земельного участка».

«Это постоянный мониторинг в течении пяти лет при предоставлении земельного участка на конкурсной основе, это будет очень прозрачно. Это будет во всех СМИ, аким района, который будет готовить на конкурс, формирует земельный участок, отправляет в общественный совет, согласует полностью, после этого только сможет повесить на сайт, уведомим все районы области. Все будет очень прозрачно. И будет висеть на сайте МСХ, какие земельные участки будут выставляться на конкурс - будет на сайте министерства», - указала Г. Бимендина.

Кроме этого, по ее словам, будет осуществляться жесткий контроль за рациональным использованием земельных участков.

«То есть, каким образом будет использоваться этот участок. Прежде чем земельный участок получить, будет проведен полностью анализ. Будет почвенное обследование. У нас на 33 млн га земли будет обследование почты и геоботаническое обследование», - добавила спикер.

Далее она уточнила, что также одним из постоянно поднимаемых вопросов является дефицит пастбищных угодий вокруг населенных пунктов. В связи с этим было принято решение заложить норму, согласно которой изъятые для госнужд нерационально используемые земли, будут направляться населению для выпаса скота.

«Население растет. Нехватка пастбищный угодий остро ощущается, в связи с этим мы сделали анализ - сегодня эта работа идет. Планируем в течении пяти лет, когда уже мораторий пройдет, провести почвенное обследование, геоботаническое обследование. Проведем полностью обследование земельных участков (…). Касательно вопроса для госнужд, да, этот вопрос обсуждался. Мы хотим в этом законопроекте нормой предусмотрели изъятие земельных участков только для пастбищ, если они нужны населению и для строительства жилья для нужд населения. Изъятие для госнужд будет только в этом случае», - уточнила зампред Комитета.

«Другой вопрос, который поднимался в законопроекте - это земельные участки, предоставляемые в приграничных территориях. В приграничных полосах вообще запрещается предоставление земельных участков. Допускается только тем жителям, которые там живут, для пастьбы скота и для сенокоса. Для строительства не допускается. Это за чертой населенного пункта, я имею в виду, земли сельхозназначения. В основном законопроекте затрагиваются вопросы касательно совершенствования аренды сельхозземель, а также на данный момент бурное обсуждение идет других предложений. Мы будем учитывать все предложения. Законопроект, думаю, будет хорош, для блага народа», - заключила Г. Бимендина.

Ксения Давыдова