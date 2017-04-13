Депутат Маулен Ашимбаев: Казахстанскому обществу нужны правильные ориентиры

В Казахстане без модернизации общественного сознания достаточно сложно добиться серьезных подвижек в политических и экономических реформах . Модернизация общественного сознания поможет развиваться стране и во всех других областях и отраслях. Поэтому сейчас перед страной стоит очень важная задача, которую нужно поэтапно, системно, последовательно и сообща реализовать. Так считает депутат мажилиса, председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности нижней палаты Маулен Ашимбаев. Об этом он рассказал корреспонденту . Модернизация общественного сознания поможет развиваться стране и во всех других областях и отраслях. Поэтому сейчас перед страной стоит очень важная задача, которую нужно поэтапно, системно, последовательно и сообща реализовать. Так считаетОб этом он рассказал корреспонденту Zakon.kz , комментируя основные разделы статьи Президента РК "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".





Депутат отметил, что в статье Елбасы изложено фундаментальное видение модернизации нации на предстоящие годы.





Главная задача Казахстана на предстоящие десятилетия 21 века – это вхождение в число наиболее развитых стран мира, что подразумевает занятие достойного места в мировой экономике и политике и внесение значимого вклада в развитие глобального мира. Для этого, по мнению Маулена Ашимбаева, необходимо провести системную модернизацию в стране. "Но модернизация - это комплексный процесс. Сегодня реализуется экономическая модернизация в Казахстана. Глава государства в своем Послании народу в начале этого года обозначил основные направления экономической модернизации, включающей развитие инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, а также развитие современных производств и отраслей, использующих информационные, инновационные и экологичные технологии. Кроме того, в стране осуществляется и политическая модернизация. Старт этому процессу был дан конституционной реформой, направленной на перераспределение полномочий между ветвями власти. Сегодня депутаты работают с конкретными законопроектами, которые направлены на конкретизацию конституционных реформ.





Но эти процессы должны быть подкреплены модернизацией общественного сознания. Без этого сложно будет добиться успехов и в других направлениях. Глава государства обозначил видение такой модернизации, изложил ее принципы и направления. Это – формирование новой системы ценностей, основанной на общечеловеческих, национальных и прагматичных ценностях. Это – сохранение национальной идентичности, но в то же время открытость миру. Важным принципом Елбасы обозначил культивирование культа знаний в обществе, а не роскоши и материальных ценностей. Также важным принципом обозначено формирование модельных образов, которые могли бы быть ориентирами для людей, прежде всего, молодежи", - отметил депутат. По мнению Ашимбаева, это именно те подходы и принципы, которых обществу в последнее годы не хватало.





Глава государства в своей работе формирует повестку на ближайшие годы в сфере модернизации общественного сознания, и очень важно, что она включает поэтапный переход казахского языка на латиницу. "Считаю, что это правильное решение, которое даст возможность интегрировать казахский язык в международное культуро-цивилизационное пространство. Этот переход обусловлен особенностями современного мира, современной технологической среды и особенностями коммуникаций в мире. А также этот переход обусловлен тенденциями научно-образовательного процесса в двадцать первом веке. Поэтому переход на латиницу будет способствовать тому, что казахский язык получит толчок для развития. Возникнут новые стимулы для изучения казахского языка. Видимо, в дальнейшем должна произойти модернизация самого языка, так как язык это не застывший феномен, а живой организм. Он должен развиваться, трансформироваться и адаптироваться к современному миру. Поэтому переход на латиницу будет прогрессивным шагом для Казахстана. Но нужно этот переход осуществлять поэтапно. Нужна разъяснительная работа с привлечением общественности, ученых, специалистов. Должен быть продуманный, тщательно проработанный план, на основе которого вся работа будет осуществляться последовательно и системно, без компанейщины и поверхностного подхода", - подчеркнул депутат.





Он также добавил, что в этом вопросе не нужно искать ни политической, ни другой подоплеки. Нужно понимать, что эти изменения обусловлены необходимостью адаптирования казахского языка к тенденциям современного мира.





"Меня заинтересовал и проект по переводу 100 лучших учебников мира на казахский язык. Это наша возможность приобщаться к мировому массиву знаний. Сегодня очень много исследований и разработок выходит на английском, немецком, японском, китайском и других языках. Эти книги нужно переводить, чтобы быть в курсе всех последних разработок и тенденций. Поэтому здесь тоже должна быть организована системная работа и это не та работа, которую должны осуществлять исключительно чиновники. Эта работа должна проводиться, прежде всего, научной общественностью при активной поддержке государства". Ашимбаев надеется, что работа не ограничитя только переводом учебников, а также не остановится после перевода ста учебников. "...если в дальнейшем появляется ценная научная работа на другом языке мы должны вовремя ее перевести и на казахский и на русский языки".





"Также хотел бы выделить предложенный главой государства проект "100 новых лиц Казахстана". Этот проект поможет формировать правильные модели поведения в нашем обществе. В последние годы молодежь несколько дезоринтирвана в ценностном плане. Поэтому нужно формировать модельные образы, которые служили бы ориентирами для людей. У нас есть прекрасные врачи, которые делают уникальные операции, есть талантливые инженеры международного уровня, есть фермеры, которые создают сотни рабочих мест и кормят тысячи людей, есть учителя от Бога, есть представители НПО, которые очень многое делают для уязвимых слоев населения, но о них мало кто знает. Этих людей мы должны показывать, продвигать через СМИ, социальные сети. Больше рассказывать о них, ставить их в пример, чтобы молодежь хотела бы быть похожими на них. И поэтому считаю, что проект "100 новых лиц Казахстана" очень важен для Казахстана в плане формирования правильной системы ценностей в обществе", - отметил депутат.





Он добавил, что с большим энтузиазмом прочитал статью Елбасы, и абсолютно поддерживает ее установки и верит, что модернизация общественного сознания поможет развиваться нашей стране и во всех других направлениях. "Целый мир открыт для нас и мы должны забыть комплексы, отбросить стереотипы, и брать для себя все новое, полезное и прогрессивное. Но при условии сохранения своей культуры, языка и своей идентичности", - заключил Маулен Ашимбаев.



