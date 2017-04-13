Мухтар Тайжан предлагает открыто публиковать данные о собственниках земли в РК

Президент фонда имени Болатхана Тайжана Мухтар Тайжан заявил, что в целом остался доволен предложениями, которые вошли в нормы законопроекта по вопросам регулирования земельных отношений, но, по его мнению, «нет предела для совершенства», поэтому не исключает, что от активистов будут новые предложения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Документ получился неплохим, потому что все 11 решений, которые приняла Комиссия по земельной реформе, вошли в этот новый закон. Я на своей странице Facebook выставлял презентацию решения Земельной комиссии и презентацию этого закона», - сказал он журналистам после заседания, на котором презентовали законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений».

Известный активист подчеркнул, что данный документ был разработан при совместном участии представителей от аграрной отрасли и госорганов.

«Вместе с сельским хозяйством мы этот закон разрабатывали, каждое ведомство его под лупой рассматривало, поэтому заняло больше полугода. Наконец, он пришел в парламент. К правительству у меня претензий нет на сегодня, они все ввели туда то, что было в протоколе - все 11 решений. Но совершенству нет предела, поэтому будут новые предложения», - заметил он.

К примеру, как отметил М. Тайжан, необходимо предусмотреть, чтобы земельный кадастр был открытым.

«Полная информация, в чьих руках находится земля, должна быть открытой любому гражданину. Каждый человек должен иметь возможность сесть за компьютер, нажать на кнопочку и кликом раскрыть информацию - в чьих руках находится земля, что там возделывают, ее характеристику. Секретов здесь быть не должно, нужно иметь открытый кадастр», - считает он.

Это, на его взгляд, позволит в борьбе с латифундистами, а также даст возможность контролировать земельные ресурсы.

«Изменения, которые уже есть в законопроекте - против латифундии - ограничение количества земли в одних руках. Вы сами знаете, что сейчас сотни, тысячи и даже миллионы га находятся в одних руках, а у других земли нет. Размеры будут обозначены исходя из районов, потому что на севере одни размеры будут, там количество населения другое, культура возделывания другая, на юге свои размеры», - уточнил спикер.

По его словам, учеными будет разрабатываться методика, согласно которой в определенном регионе будут предельные размеры, которые сможет взять один человек себе.

«На севере это одна цифра, на юге - другая, потому что там плотность населения своя, там теплицы, там совершенно другие культуры возделывают. Здесь пшеница, а там помидоры, например. Поэтому для каждого района ученые будут разрабатывать методику. Но предельные нормы будут соблюдаться, мы все это будем контролировать, для этого и нужен открытый кадастр, чтобы эти нормы соблюдались. Чтобы земля была справедливо распределена. А не так как сейчас - у одного все, у другого ничего», - пояснил он.

Также он отметил, что в настоящее время в Казахстане существует очень большая проблема с пастбищами.

«В прошлом году был принят закон о пастбищах. Хорошо, что я там тоже участвовал. Но в этом законе указано, что в каждом ауле, в конкретном радиусе пастбища никому не передаются в аренду, никому не продаются тем более. Сейчас ситуации какая. Аульчане не могут выпасать свой скот, потому что земли нет. Выкуплена или в аренде. Здесь мы приняли решение - в каждом ауле разные радиусы будут, исходя из количества населения и скота. И в этом радиусе земля никому ни в коем случае не будет продаваться - она будет в общем пользовании. Это тоже есть в законопроекте», - пояснил общественный деятель.

М. Тайжан особо акцентировал внимание на том, что «хозяин у земли есть - это народ».

«Теперь закон нужно доводить до народа, чтобы народ требовал свои пастбища. Не должно быть такого, что пастбищ нет. У нас пустующих земель, поливных, хороших, практически нет.

Пустыня кому нужна? Там где нет воды, инфраструктуры, электричества земля не нужна. А хорошие поливные земли в дефиците. Мы должны предусмотреть, что за рубежом живут 5 млн наших соотечественников, которые там оказались не по своей воле. Рано или поздно они вернутся. Растут наши дети. Им тоже завтра нужна будет земля, мы же растем, скот растет. Поэтому мы должны обязательно оставлять резерв. Я буду предлагать как минимум 10%», - заключил он.

Ксения Давыдова