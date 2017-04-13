Россиян осудили в Алматы за организацию финансовой пирамиды

К восьми годам колонии приговорены россияне, организовавшие в Казахстане финансовую пирамиду.

Согласно материалам дела, пятеро россиян в 2014-2015 годах организовали финансовую пирамиду, в Астане, Алматы и других крупных городах Казахстана. ОПГ занималась привлечением клиентов — физических лиц, получивших кредиты в банках. Они обещали погасить вместо заемщиков данные кредиты при условии, что клиент передаст в ТОО "ФинСтатус" от 30 до 80 % (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, то есть за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний других заемщиков. Граждане заключали с ТОО "ФинСтатус", а также с аффилированным с ним предприятиями ТОО "ФинСтатус Консалт", ТОО "ФинСтатус дизайн", ТОО "ФинСтатус Инвест", ТОО "МФО ФинСтатус займ", ТОО "Профит Груп", ТОО "Эверест финанс" договора о так называемом софинансировании кредитов.



