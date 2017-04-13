Россиян осудили в Алматы за организацию финансовой пирамиды
13 апреля 2017, 17:14
Мошенники предлагали доверчивым гражданам брать для них кредиты в банках и обещали выплачивать сумму займа за них.
К восьми годам колонии приговорены россияне, организовавшие в Казахстане финансовую пирамиду.
Согласно материалам дела, пятеро россиян в 2014-2015 годах организовали финансовую пирамиду, в Астане, Алматы и других крупных городах Казахстана. ОПГ занималась привлечением клиентов — физических лиц, получивших кредиты в банках. Они обещали погасить вместо заемщиков данные кредиты при условии, что клиент передаст в ТОО "ФинСтатус" от 30 до 80 % (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, то есть за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний других заемщиков. Граждане заключали с ТОО "ФинСтатус", а также с аффилированным с ним предприятиями ТОО "ФинСтатус Консалт", ТОО "ФинСтатус дизайн", ТОО "ФинСтатус Инвест", ТОО "МФО ФинСтатус займ", ТОО "Профит Груп", ТОО "Эверест финанс" договора о так называемом софинансировании кредитов.
Как установлено, всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков на общую сумму в 500 миллионов тенге, которые переводились на именные лицевые счета членов ОПГ и впоследствии обналичивались.
Двух братьев-организаторов Зиатдинова Роберта Альбертовича и Зиатдинова Ильдара Альбертовича судья Алмалинского районного суда Кайрат Иманкулов признал виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями 217 частью 3 пунктами 1, 2 и 190 частью 4 пунктами 1, 2 УК РК. Им назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься финансовой деятельностью сроком на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчисляется с 10 февраля 2016 года.
Остальные соучастники преступления — Александр Черненко, Жанна Шакирова и Куаныш Мухамадиев — также осуждены к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Костанайские новости
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