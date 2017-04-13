Honda представила гибрид и электромобиль Clarity

Honda превратила свой среднеразмерный седан Clarity в целое семейство автомобилей с альтернативными силовыми установками: к модели на топливных ячейках добавились подключаемый гибрид и электромобиль. Их мировая премьера состоялась на международном автосалоне в Нью-Йорке.





Honda Clarity Plug-in Hybrid получил работающий по циклу Аткинсона 1,5-литровый бензиновый двигатель, 181-сильный электромотор и батарею на 17-киловатт-часов, позволяющую проехать на электротяге до 42 миль (68 км). От 240-вольтовой розетки аккумулятор заряжается за 2,5 часа. ДВС используется и для пополнения запаса энергии, и для привода колес. Силовая установка имеет три основных режима работы – Normal, Econ and Sport, а также дополнительный режим HV, удерживающий текущий уровень заряда. Совокупный запас хода достигает 330 миль (531 км). Плагин-гибрид поступит в продажу по всей Америке к концу этого года.





Honda Clarity Electric оснащается 120-киловаттным электромотором (163 л.с.) и батареей на 25,5 киловатт-часа, которая полностью перезаряжается от 240 вольт за 3 часа. Использование зарядки стандарта SAE Combined Charging System позволяет восполнить 80-процентный заряд за полчаса. Запас хода пока не раскрывается, но ранее сообщалось, что он составит около 80 миль (129 км). По современным меркам это немного, но «Хонда» делает ставку не на дальность пробега, а на доступную цену, которая пока не раскрывается – для начала электромобиль предложат в лизинг в штатах Калифорния и Орегон.





Все три варианта Clarity будут отличаться друг от друга цветами кузова и особенностями дизайна лицевой части, головных фар и задних фонарей, а также колесных дисков. Все семейство получит богатое оснащение, в том числе – мультимедийный комплекс Display Audio с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также пакет систем безопасности и умных помощников HONDA SENSING. Напомним, водородный Clarity Fuel Cell предлагается в Штатах с конца прошлого года, но только в Калифорнии и исключительно в лизинг. За ближайшие четыре года Honda рассчитывает реализовать в США 75 тысяч экземпляров Clarity. Глобальные продажи машин на электротяге за это время должны вырасти в пять раз.







