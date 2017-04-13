Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Димаш Кудайбергенов исполнит песню Майкла Джексона в финале Singer

13 апреля 2017, 17:26

На главном здании китайского телеканала Хунан висят плакаты с изображением финалистов конкурса Singer 2017 и идет активная подготовка к эфиру финала.

Димаш Кудайбергенов в финале Singer 2017 исполнит попурри из репертуара Майкла Джексона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным китайской соцсети Weibo, 12 апреля во время подготовки к финалу конкурса Димаш Кудайбергенов и известная китайская певица Шан Венже пели песни из репертуара Майкла Джексона: Dangerous и многие другие.

На главном здании китайского телеканала Хунан висят плакаты с изображением финалистов конкурса Singer 2017 и идет активная подготовка к эфиру финала.

Молодой талантливый казахстанец в ходе очередного конкурса China Top music Awards был назван «Самым популярным певцом Азии» (Best Asia popular singer), а на церемонии 17th Top China Music Awards ему присудили звание «Популярный певец международного уровня».



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...