Димаш Кудайбергенов исполнит песню Майкла Джексона в финале Singer
13 апреля 2017, 17:26
На главном здании китайского телеканала Хунан висят плакаты с изображением финалистов конкурса Singer 2017 и идет активная подготовка к эфиру финала.
Димаш Кудайбергенов в финале Singer 2017 исполнит попурри из репертуара Майкла Джексона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно данным китайской соцсети Weibo, 12 апреля во время подготовки к финалу конкурса Димаш Кудайбергенов и известная китайская певица Шан Венже пели песни из репертуара Майкла Джексона: Dangerous и многие другие.
На главном здании китайского телеканала Хунан висят плакаты с изображением финалистов конкурса Singer 2017 и идет активная подготовка к эфиру финала.
Молодой талантливый казахстанец в ходе очередного конкурса China Top music Awards был назван «Самым популярным певцом Азии» (Best Asia popular singer), а на церемонии 17th Top China Music Awards ему присудили звание «Популярный певец международного уровня».
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