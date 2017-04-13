Внимание респондентам! 15 апреля 2017 года истекает срок представления статотчетности по форме 1-инвест за 2016 год

В соответствии с приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК от 30 ноября 2016 года № 288 в срок не позднее 15 апреля 2016 года респондентам необходимо представить статистическую форму 1-инвест (годовая) за 2016 год. Указанную форму заполняют и представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения независимо от численности работающих.

формы представляются структурным и обособленным подразделением по месту своего нахождения, если ему юридическим лицом делегированы полномочия по сдаче статистической формы. Если структурное и обособленное подразделение не имеет таких полномочий, статистические формы представляются юридическим лицом в разрезе своих структурных и обособленных подразделений, с указанием их местонахождения.

Юридические лица, осуществляющие инвестирование на территории двух и более областей, представляют статистическую форму, выделяя информацию по каждой территории в отдельную статистическую форму на отдельном бланке, то есть данные отражаются по месту инвестирования.

Государственные учреждения отчитываются только в том случае, если произведенные ими затраты осуществлены в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов (на основании Постановления Правительства Республики Казахстан, решения маслихата).

При отражении затрат на создание и приобретение компьютерного программного обеспечения и баз данных, затраты на покупку экземпляров программы (с приобретением только права на ее использование) не рассматриваются как затраты капитального характера, так как не приводят к созданию нематериального актива и не являются инвестиционными вложениями.

Затраты в статистической форме отражаются в фактических ценах, действующих на момент их осуществления по методу начисления, то есть независимо от фактического поступления средств и без налога на добавленную стоимость.

Представление данной статистической формы осуществляется на бумажном носителе или в электронном формате. Заполнение статистической формы в электронном формате осуществляется посредством использования программного обеспечения, размещенного в разделе «Отчеты on-line» на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан по статистике (www.stat.gov.kz).

Предоставление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».