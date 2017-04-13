Объявлена программа 70-го Каннского кинофестиваля

Во время работы над программой было отсмотрено 1930 полнометражных фильмов.

Фильмы из 29 стран мира вошли в программу 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая , пишет , пишет РИА новости





Как рассказал программный директор фестиваля Тьери Фремо, во время работы над программой было отсмотрено 1930 полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 кинолент.





Основная программа фестиваля насчитывает 18 картин - это работы французских режиссеров Франсуа Озона, Мишеля Хазанавичуса и Жака Дуайона, украинца Сергея Лозницы, австрийца Михаэля Ханеке, американки Софии Копполы, японца Киеси Куросавы, российского режиссера Андрея Звягинцева и других.





Как сообщалось ранее, вести церемонию открытия и закрытия фестиваля будет знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи. Фильмом открытия станет работа Арно Деплешена "Призраки Измаила". Председателем жюри киносмотра в этом году станет испанский режиссер Педро Альмодовар.



