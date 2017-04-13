Для Казахстана важно сохранить диверсифицированную модель пенсионной системы - Нацбанк

В Алматы состоялось третье заседание общественного совета при Едином накопительном пенсионном фонде с участием представителей Национального Банка Казахстана. В ходе данного заседания были обсуждены вопросы развития и модернизации современной пенсионной системы, управления пенсионными активами ЕНПФ, механизмы взаимодействия общественного совета и Национального Банка и многое другое, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель директора департамента рынка ценных бумаг НБРК Елена Никифорова рассказала участникам заседания, почему для Казахстана важно сохранить многокомпонентную диверсифицированную модель пенсионной системы.

«Пенсионная система чувствительна к любым экономическим трендам и является неотъемлемой частью экономики страны. Пенсионную систему нельзя рассматривать в отдельности от экономики страны, поскольку она чувствительна ко всем ее макроэкономическим показателям, таким как производительность труда, рост заработной платы, внутренняя доходность капитальных проектов. Существенное влияние на пенсионную систему страны, особенно на солидарную, оказывают демографические факторы. Поэтому большинство стран пошли по пути построения диверсифицированной модели пенсионной системы, предусматривающей выплату пенсий из различных компонентов», - отметила она.

Е. Никифорова привела в пример опыт Швеции, Германии, Норвегии, Дании и других стран, опыт которых использовался при реформировании пенсионной системы Казахстана. По ее словам, диверсифицированная модель позволяет сгладить минусы одного компонента за счет плюсов другого.

«Для Казахстана важно сохранить диверсифицированную модель пенсионной системы, - считает представитель Национального Банка РК. - Наличие в пенсионной системе только солидарного компонента будет постоянно требовать либо повышения пенсионного возраста либо увеличение налогов (поступлений в бюджет), либо и того и другого в совокупности. Альтернативой этому является многокомпонентная пенсионная система, где ответственность за пенсионное обеспечение делят между собой государство, работодатель и сам гражданин».

Таким образом, по мнению Е. Никифоровой, принцип диверсификации источников пенсионных выплат позволит пенсионной системе Казахстана оставаться финансово-устойчивой.

Кубатбек Туратбеков