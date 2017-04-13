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Новости за сегодня

АО «Самрук-Казына» переходит на новую модель закупок

 

АО «Самрук-Казына» переходит на новую модель закупок. До конца 2017 года Фонд введет обязательное требование предквалификационного отбора для поставщиков товаров и услуг, передает zakon.kz.

«Предквалификационный отбор - это независимая оценка поставщиков, которые будут поставлять нам товары, оказывать услуги, производить работы. Во время этой оценки мы проверяем у поставщиков их финансовую состоятельность, наличие производственной базы, технологического оборудования, соответствующего персонала, внедрение международных стандартов», - рассказал заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Кайнар Тайжанов.

В рамках предквалификационного отбора закупки поделят на три уровня сложности, который непосредственно будет зависеть от суммы закупок и от уровня сложности товара или работы.

«Первый уровень - закупки, не превышающие 113,5 миллионов тенге. Второй - более сложный, где уже подключается аудит. Он реализовывается казахстанскими компаниями, которые прошли аккредитацию в системе технического регулирования. Третий уровень - закупки, которые превышают 567 миллионов тенге. На этом уровне осуществляется технический аудит. К этому аудиту привлекаются международные организации, прошедшие аккредитации на международном уровне», - рассказал Тайжанов.

В результате все поставщики, прошедшие эти требования, будут включены в пул Фонда на срок до трех лет. Это позволит компаниям сэкономить средства на сборе пакета документов, который необходимо сдавать при регулярном участии в тендерах.

В текущем году «Самрук-Казына» планирует распространить действие предквалификационного отбора на все закупки группы компаний, что позволит Фонду стандартизировать и оптимизировать свою систему закупок, а для поставщиков создаст условия здоровой конкурентной среды.

 

13 апреля 2017, 17:28
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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