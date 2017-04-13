Актюбинская общественность полностью поддерживает программную статью Главы государства

В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, политических партий, профсоюзов, ветераны, научно-педагогическая и творческая интеллигенция, работники культуры, образования, здравоохранения, всего 350 человек.

В Актюбинской области под председательством и.о. главы региона Жанабая Бексары состоялось заседание актива области по обсуждениюпрограммной статьи Президента РК Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает пресс-служба акима области.





В мероприятии приняли участие представители неправительственных организаций, политических партий, профсоюзов, ветераны, научно-педагогическая и творческая интеллигенция, работники культуры, образования, здравоохранения, всего 350 человек.













​- В программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» определены новые приоритетыгосударственной идеологии. Как отметил Президентв «Стратегии-2050»: «Сегодня мы вступаем в такой период развития нашей государственности, когда вопросы духовного развития будут иметь не меньшее значение, чем вопросы экономического, материального порядка». И поэтому вопрос модернизации идеологической политики наряду сполитической, экономической, социальной, правовой реформами должен стать одним из важныхприоритетов в дальнейшем развитии казахстанского общества и государства, - сказал открывая заседание Жанабай Бексары.













​Было отмечено, что програмная статья Главы государства является новой идеологической концепцией, определяющей стратегическое направление интересов современного Казахстана.





​Член Союза писателей Казахстана, главный редактор литературного журнала «Адырна» Мейрхана Акдаулетулы подчеркнул, что программная статья Президента РК - это основа для создания современной конкурентоспособной нации.













- В Программной статье четко отображено, каким может и должно стать наше общество к концу текущего столетия, в будущем столетии. Задана программа и намечены конкретные шаги по улучшению качества нации, изменения стереотипов поведения в лучшую сторону. Это очень мудрая программа, очень сдержанная, в ней учтены все моменты развития общества. Она также очень своевременная, поскольку, как говорит сам Президент, политическая, экономическая реформы, объявленные ранее, невозможны без духовного обновления, без развития и изменения в лучшую сторону общественного сознания. Мы рады программной статье, и я уверен, что с нею должен ознакомиться каждый казахстанец, - сказал Мейрхан Акдаулетулы.













Основные положения статьи Президента также разъяснили депутат областного маслихата Женискуль Мухамбетпайызова, доктор философских наук, профессор Алтай Тайжанов, выпускник международной стипендии «Болашак», заведующий отделом актюбинского университета им. С.Баишева Жайык Султан и др.













​В частности, выступающие отметили, что актюбинская общественность полностью поддерживает программную статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и приложит все усилия для исполнения поручений Президента.













Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области



