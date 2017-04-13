Елжан Биртанов: Основная цель внедрения ОСМС - это успешность здравоохранения страны

Сегодня самый важный вопрос – это разъяснение населению целей внедрения медстрахования.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область провел встречу с медицинской общественностью. В ней приняли участие свыше 600 руководителей медорганизаций, завотделениями клиник, представителей акимата, профсоюзных комитетов и др., сообщает пресс-служба МЗ РК.





« Сегодня самый важный вопрос – это разъяснение населению целей происходящих в стране реформ, и в первую очередь, это внедрение медицинского страхования. Основная цель этой реформы – переход на новую модель финансирования, которая должна обеспечить доступность и качество медицинской помощи», - отметил в своем выступлении перед общественностью региона глава Минздрава РК.





Затем министр отдельно остановился на проблемах очередей в поликлиниках, острой нехватке узких специалистов в государственном секторе, доступности лекарственного обеспечения.





По его словам, существующие схемы организации медицинской помощи не отвечают ожиданиям населения, особенно это касается медобслуживания в поликлиниках.





Продолжая тему повышения качества медпомощи, глава ведомства акцентировал внимание на ответственности и управленческих навыках главных врачей, менеджмента больниц, от которых сегодня требуется целесообразное эффективное расходование бюджета, привлечение высококлассных кадров. В свою очередь, Минздрав, по его словам, намерен отменить ряд своих требований по распоряжению средствами, размерам заработная плат, штатным нормативам и др.





«Основная цель внедрения ОСМС - это успешность здравоохранения страны. В медстрахование необходимо вовлечь все население. Мы перенимаем лучшую международную модель страховой медицины», - заверил Елжан Биртанов.





Также одним из ключевых вопросов реформирования глава ведомства назвал регулирование цен на лекарственные средства. «Медицинская помощь на амбулаторном уровне может оказаться недоступной для граждан, потому как мало получить консультацию врача, нужно еще иметь возможность принимать назначенные препараты. Сегодня мы наблюдаем такую картину, когда те лекарства, которые мы закупаем по фиксированной цене, в аптеках продаются значительно дороже. Раньше мы не занимались регулированием рыночных цен фармкомпаний, теперь это необходимо делать», - сказал Е.Биртанов.





Вместе с тем, министр напомнил о приоритетных задачах здравоохранения, одной из которых является профилактика заболеваний. Сегодня большая часть финансирования отрасли тратится на борьбу с развернутыми болезнями, тогда как основные усилия граждан и медиков должны быть направлены на создание индустрии здорового образа жизни, профилактики болезней.





«Мы должны разьяснить населению, что реформы делаются не ради реформ, а ради решения проблем доступности и качества медуслуг. Это будет происходить за счет единых во всем мире принципов медстрахования, которые состоят в обязательности участия каждого гражданин в системе ОСМС, равенства всех застрахованных в доступе к единому пакету медпомощи, независимо от их доходов и отчислений», - резюмировал свое выступление перед коллегами главный врач страны.





В стенах медицинского вуза министр выступил перед студентами с небольшой лекцией о целях и задачах проводимых реформ в Казахстане, глобальных трендах в мировой медицине и особой роли созданной Службы общественного здравоохранения.





Демонстрируя презентацию по основным трендам в мировой медицине, он отметил, что до 2030 года в структуре заболеваний основную долю занимают сердечно-сосудистые заболевания (инсульты, инфаркты) которые могут принять масштабы эпидемии. Оказание медицинской помощи по данному направлению будет требовать постоянного увеличения затрат, в том числе на приобретение высокотехнологичного оборудования, развитие информационных систем. Сможет ли Казахстан поддерживать эти темпы роста расходов, чтобы в конечном счете обеспечить качественную медпомощь при росте сложных неинфекционных заболеваний?





Елжан Биртанов считает, что настало время пересмотреть структуру затрат в нашей медицине и основные средства направлять на индустрию здорового образа жизни.





«Наша с вами задача создать новую эффективную систему здравоохранения, достигать больших результатов с помощью меньших затрат. Это значит сделать так, чтобы люди меньше болели, уделяя большее внимание профилактике болезней. Поэтому основной посыл реформы заключается в создании Службу общественного здравоохранения, которая будет институциональной основой для профилактики болезней, укрепления здоровья населения», - сказал министр. Глава Минздрава РК пригласил студентов сделать карьеру в индустрии общественного здоровья, найти свое место в направлениях внедрения корпоративного управления, научной деятельности, разработках санитарных правил, правильного питания, области пропаганды здорового образа жизни.





Рассказывая будущим врачам о преимуществах системы обязательного медстрахования, Е.Биртанов подчеркнул, что это новшество позволит не только привлечь дополнительное финансирование, но и в целом даст возможность поднять уровень эффективности здравоохранения за счет конкуренции среди поставщиков медуслуг, улучшения мотивации труда медработников.





В заключение глава ведомства пожелал студентам успехов в учебе и реализации их потенциала на благо здравоохранения страны.



