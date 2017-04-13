В Минсельхозе рассказали об условиях изъятия земель под государственные нужды

Поправки, расширяющие перечень случаев, при которых возможно изъятие земель для государственных нужд, прокомментировала заместитель председателя комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК Гульжахан Бимендина.

Данная норма предусмотрена законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования земельных отношений», презентация которого прошла в мажилисе в четверг.

По словам Бимендиной, данный вопрос обсуждался с Конституционным советом, а также на совещании в Верховном суде.

«Мы хотим в норме этого законопроекта предусмотреть изъятие земельных участков для пастбищ, если это нужно населению, и для строительства жилья, которое нужно для населения», — сказала Бимендина журналистам после презентации.

Она отметила, что в случае изъятия земельного участка под госнужды владелец сможет получить равноценный земельный участок или компенсацию.

Согласно распространенным на презентации материалам у акиматов появится возможность изымать пастбища вокруг населенных пунктов, находящихся в собственности и землепользовании физических и юридических лиц путем отнесения к госнуждам нужд населения в пастбищных угодьях.

Для обеспечения населения земельными участками (10 соток) для строительства индивидуальных жилых домов и удовлетворения существующей очереди (1,2 миллиона заявлений граждан) предусматривается отнесение к госнуждам нужд населения в земельных участках в соответствии с утвержденными генеральными планами и проектами детальной планировки населенных пунктов.