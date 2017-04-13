Чиновник в Уральске до смерти забил своего коллегу

Сам подсудимый признал свою вину лишь частично. Он утверждал, что погибший первым начал распускать руки и ему пришлось защищаться.

Уральский городской суд вынес приговор по делу о драке двух чиновников, передает корреспондент передает корреспондент BNews.kz. Сотрудник Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Тлек Химедденов был признан виновным в нанесении смертельных побоев своему коллеге Файзулле Тюлегенову.





Как сообщили в Уральском городском суде, в мае прошлого года Файзулла Тюлегенов и Тлек Химедденов отпросились с работы и устроили застолье. Там по неизвестной причине у них разгорелась ссора, которая переросла в драку. Первоначально сообщалось, что 60-летний руководитель отдела по защите растений Файзулла Тюлегенов скончался от инфаркта. Но родственники добились эксгумации тела и назначения новой судебно-медицинской экспертизы.





«Мы пошли на этот тяжелый шаг, потому что были уверены, что мужа убили. Все его лицо было в побоях», - заявила вдова Дина Тюлегенова.





Сам подсудимый признал свою вину лишь частично. Он утверждал, что погибший первым начал распускать руки и ему пришлось защищаться.





«Суд при назначении наказания учел возраст подсудимого. Отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения», - отметила судья Уральского городского суда Найля Губашева.





Суд признал Тлека Химедденова виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима



