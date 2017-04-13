В Дубае установлен новый мировой рекорд по "самой длинной селфи-палке"
13 апреля 2017, 17:48
Рекорд зафиксирован в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса.
Мировой рекорд по "самой длинной палке для селфи", с помощью которой сделана фотография, установлен в Дубае, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.
Рекорд установила компания ITP Live, которая использовала для селфи палку длиной 16,6 метра. Прежний рекорд принадлежал двум итальянским блогерам, которые использовали палку длиной 15,57 метра.
Рекорд зафиксирован в присутствии представителя Книги рекордов Гиннесса.
Фото: Fotolia/ pixelae
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