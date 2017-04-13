В туризме Казахстана будет реализован проектный подход к управлению отраслью

На площадке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» прошло совещание, в ходе которого обсуждались вопросы актуализации «Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года» и передачи государственных функций в конкурентную среду.

В обсуждении с подключением всех регионов приняли участие представители Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, представители МИО, отраслевые ассоциации и субъекты туристского рынка. Модератором совещания являлся и.о. Заместителя директора Департамента сферы услуг НПП Данияр Токтарбаев.

Докладчиком по обсуждаемым вопросам выступил и.о. Председателя Комитета индустрии туризма МКС РК Марат Игалиев. Он обозначил первоочередные задачи в рамках актуализации Концепции: «Утвержденная Концепция - общего характера, для ее реализации необходим План мероприятий. Сейчас мы создали рабочий штаб по внедрению проектного управления для разработки и реализации Плана мероприятий. Смысл проектного управления мы видим в том, чтобы не распыляться по множеству различных направлений, а сосредоточить усилия на реализации конкретных проектов по внутреннему туризму и по въездному туризму. Для этого нам необходимо собрать полный перечень проблемных вопросов и определить ключевые проекты в регионах для дальнейшей реализации. Нам необходимо понять позиции всех регионов, поэтому просим МИО также активно подключиться к данной работе».

Далее представитель рабочего штаба Шынар Битегенова провела презентацию о работе проектной группы по развитию внутреннего и въездного туризма. Она представила основные цели и задачи, отличия проектного подхода от традиционного, целевые индикаторы, а также вызовы, с которыми сталкивается туристская отрасль в своем развитии и которые необходимо преодолеть для успешного развития приоритетных туристских проектов.

В ходе обсуждения представители туристского рынка озвучили ряд проблемных вопросов, требующих включения в План мероприятий и первоочередного решения. Так, Президент Столичной ассоциации туризма Рысты Карабаева и Председатель Астанинского филиала Независимой ассоциации предпринимателей Канат Елеусизов озвучили необходимость проведения в рамках Плана мероприятий работу по законодательной защите казахстанского туристского рынка от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных турфирм, экскурсоводов, по вопросам легализации и контроля деятельности гидов и экскурсоводов в РК.

Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова предложила провести анализ по итогам реализации предыдущей Концепции развития туризма, чтобы четко понимать, куда двигаться. Также, по ее мнению, необходимо разделить меры по развитию внутреннего туризма и въездного туризма, поскольку у данных форм туризма есть различия и особенности. «Необходимо особое внимание уделить изменению и совершенствованию законодательства в туризме. Также нужно предусмотреть меры поддержки для внутренних инвесторов, поскольку именно на них нам нужно делать ставку» - сказала Р. Шайкенова.

Александр Чиликин, учредитель и директор горнолыжного комплекса «Алтайские Альпы» также озвучил ряд необходимых мер, которые позволили бы более продуктивно развиваться казахстанским курортным зонам: «Первая проблема - отсутствие долгосрочного кредитования. За те 3-5 лет, на которые нам выдаются кредиты, мы не выходим на уровень окупаемости и должны работать в убыток. В случае, если бы сроки кредитования продлили хотя бы до 10 лет, предприниматели могли бы спокойно развивать бизнес и достойным образом организовать обслуживание туристов. Второе - при отсутствии «длинных денег» мы не можем привлечь и инвестора, поскольку нет права собственности на землю. Третий вопрос - слабо развиты механизмы государственно-частного партнерства. Например, во Франции все продумано и предусмотрено таким образом, чтобы распределить поток туристов на горнолыжных курортах за счет организации каникул в разные сроки для разных регионов, тогда нагрузка на курорты распределяется равномерно и все желающие успевают побывать на курортах. Четвертая существенная проблема - никто никак не помогает предпринимателям с обустройством инфраструктуры - будь то дорога, или линия электропередач, или другие инженерные коммуникации. Мы за свой счет их и строим и обслуживаем. Таким образом, мы озабочены решением этих насущных проблем, вместо того, чтобы уделить внимание развитию бизнеса, улучшению качества услуг».

Руководитель Управления туризма и внешних связей города Алматы Ерлан Жайлаубай предложил в качестве одной из точек притяжения иностранных туристов рассматривать г. Алматы с внедрением специальных мер, например, введения 72-часового безвизового пребывания для транзитных авиапассажиров и т.д. Ряд предложений к проектному подходу озвучил председатель ассоциации внутреннего туризма Алматинской области Рустам Хакимов.

Руководитель Управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов заострил внимание на необходимости принятия мер по развитию курортологии.

По вопросу передачи государственных функций в сфере туризма в конкурентную среду и СРО докладчик Марат Игалиев озвучил перечень передаваемых функций, а также сообщил, что в настоящее время Комитетом индустрии туризма проводится подготовка анализа регуляторного воздействия по передаваемым функциям и анализ готовности рынка.

Подводя итог обсуждения, Д. Токтарбаев еще раз призвал региональные туристские сообщества, а также МИО, активно подключиться к сбору системных проблем для включения в План мероприятий по реализации Концепции и определить самые важные, ключевые туристские проекты регионов, которые необходимо реализовать в рамках проектного подхода и которые смогут стать реальными точками притяжения туристов в регионах.