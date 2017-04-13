Приговор убийце 6-летней Вики из Актау оставили без изменений
13 апреля 2017, 17:54
Валерия Аржанова приговорил к 25-ти годам лишения свободы.
Приговор Валерию Аржанову, признанному судом виновным в изнасиловании и убийстве Виктории Мининой, оставили без изменений. Об этом сообщил Намиг Велиев, адвокат осужденного.
Сегодня, 13 апреля, в апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Валерия Аржанова.
Судебная коллегия, по словам Намига Велиева, оставила апелляционную жалобу осужденного Аржанова без удовлетворения, приговор суда без изменений.
"Постановление вступило в законную силу со дня оглашения. Тем не менее, осужденному предоставляется право обжаловать постановление в Верховном суде", - говорит Намиг Велиев.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил Валерия Аржанова к 25-ти годам лишения свободы по четырем статьям - «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК.
В своей последней речи в зале суда Валерий Аржанов выразил соболезнования родным Виктории Мининой и заявил о своей невиновности.
Родные Виктории Мининой заявили, что удовлетворены решением суда.
Источник: Lada.kz
Фото: Sharij.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853703-43857a5a8e0f940351acdcbfbe0fb77b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...