Приговор убийце 6-летней Вики из Актау оставили без изменений

Сегодня, 13 апреля, в апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Валерия Аржанова.





Судебная коллегия, по словам Намига Велиева, оставила апелляционную жалобу осужденного Аржанова без удовлетворения, приговор суда без изменений.





"Постановление вступило в законную силу со дня оглашения. Тем не менее, осужденному предоставляется право обжаловать постановление в Верховном суде", - говорит Намиг Велиев.





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил Валерия Аржанова к 25-ти годам лишения свободы по четырем статьям - «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК.





В своей последней речи в зале суда Валерий Аржанов выразил соболезнования родным Виктории Мининой и заявил о своей невиновности.





Родные Виктории Мининой заявили, что удовлетворены решением суда.



