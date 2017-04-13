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Приговор убийце 6-летней Вики из Актау оставили без изменений

13 апреля 2017, 17:54

Валерия Аржанова приговорил к 25-ти годам лишения свободы.

Приговор Валерию Аржанову, признанному судом виновным в изнасиловании и убийстве Виктории Мининой, оставили без изменений. Об этом сообщил Намиг Велиев, адвокат осужденного.

Сегодня, 13 апреля, в апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Валерия Аржанова.

Судебная коллегия, по словам Намига Велиева, оставила апелляционную жалобу осужденного Аржанова без удовлетворения, приговор суда без изменений.

"Постановление вступило в законную силу со дня оглашения. Тем не менее, осужденному предоставляется право обжаловать постановление в Верховном суде", - говорит Намиг Велиев.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области приговорил Валерия Аржанова к 25-ти годам лишения свободы по четырем статьям - «Похищение человека», «Изнасилование», «Убийство», «Незаконное обращение с наркотическими средствами» УК РК.

В своей последней речи в зале суда Валерий Аржанов выразил соболезнования родным Виктории Мининой и заявил о своей невиновности.

Родные Виктории Мининой заявили, что удовлетворены решением суда.

Источник: Lada.kz
Фото: Sharij.net

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