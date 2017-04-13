К сильнейшему шторму за последние 50 лет готовится Новая Зеландия

Последний раз циклон такой силы в стране был зафиксирован в 1968 году.

Новая Зеландия готовится к самому сильному за последние 50 лет шторму, местные власти распорядились об эвакуации людей, в некоторых регионах страны объявлено чрезвычайное положение , сообщает , сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.





Местная метеослужба прогнозирует, что из-за приближения циклона "Кук" в некоторых регионах ожидаются сильные ливни, волны высотой до пяти метров, штормовые приливы и скорость ветра до 41 м/с.





Около 300 учебных заведений закрыты, многие районы страны испытывают перебои с электричеством. Жителям порекомендовали запастись предметами первой необходимости. Авиасообщение внутри страны было частично прервано.





По данным издания, на полуострове Коромандел (полуостров острова Северный – ред.) и регионе Бэй-оф-Пленти было объявлено чрезвычайное положение, жители получили указание эвакуироваться. Метеорологи предупреждают о "феноменальном" количестве осадков, по сравнению с циклоном "Дебби". Отмечается, что циклон обошел стороной крупнейший город Новой Зеландии Окленд.





Последний раз циклон такой силы в стране был зафиксирован в 1968 году. Циклон "Жизель" обрушился на страну в апреле, практически в тот же день, что и циклон "Кук". Сила ветра при нем достигла рекордного значения. Из-за сложных погодных условий паром "Вахине", совершавший регулярные рейсы между Северным и Южным островами Новой Зеландии, затонул. Более 50 человек погибли.





На прошлой неделе Новая Зеландия проводила масштабную операцию по ликвидации последствий циклона "Дебби", вызвавших серьезные наводнения и оползни на Северном острове.





Циклон "Дебби" обрушился на северо-восток Австралии в конце марта, он был квалифицирован как шторм четвертой категории опасности из пяти. Скорость порывов ветров достигала 263 километров в час. Циклон нанес существенный ущерб, десятки тысяч человек остались без электроснабжения. По данным агентства Франс Пресс, погибли не менее шести человек.



