Nissan X-Trail оснастили летающим дроном

Дрон, входящий в комплектацию кроссовера, весит всего 500 граммов. Он способен самостоятельно летать за владельцем при помощи приложения Follow me, доступного для мобильных устройств на базе Android и IOS. Помимо этого, роботом можно управлять дистанционно с помощью пульта Parrot Skycontroller 2 и видеоочков Parrot Cockpit Glasses.





Последние позволяют в режиме реального времени следить за полетом машины благодаря установленной на нем видеокамеры разрешением 14 мегаписелей с цифровой стабилизацией изображения.





Продолжительность полета дрона без подзарядки достигает 25 минут.





Сам кроссовер Nissan X-Trail X-Scape приводится в движение 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Спецверкия построена на базе топовой комплектации Tekna. В нее включены системы электрорегулировки и обогрева сидений, кожаный салон и комплект активных систем безопасности.





Цены на новинку пока не раскрываются.