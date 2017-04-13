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Nissan X-Trail оснастили летающим дроном

13 апреля 2017, 18:07

Японская марка Nissan выпустит специальную серию кроссоверов X-Trail из 1200 автомобилей, в комплектацию которых будут входить дистанционно управляемые квадрокоптеры Parrot Bebop 2 и рюкзак для их переноски.

Спецверсия получит название Nissan X-Trail X-Scape. Такие автомобиль будут предлагаться только в странах Западной Европы. Nissan собирается предлагать спецверсию как с пяти-, так и с семиместным салоном.

Дрон, входящий в комплектацию кроссовера, весит всего 500 граммов. Он способен самостоятельно летать за владельцем при помощи приложения Follow me, доступного для мобильных устройств на базе Android и IOS. Помимо этого, роботом можно управлять дистанционно с помощью пульта Parrot Skycontroller 2 и видеоочков Parrot Cockpit Glasses.

Последние позволяют в режиме реального времени следить за полетом машины благодаря установленной на нем видеокамеры разрешением 14 мегаписелей с цифровой стабилизацией изображения.

Продолжительность полета дрона без подзарядки достигает 25 минут.

Сам кроссовер Nissan X-Trail X-Scape приводится в движение 1,6-литровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Спецверкия построена на базе топовой комплектации Tekna. В нее включены системы электрорегулировки и обогрева сидений, кожаный салон и комплект активных систем безопасности.

Цены на новинку пока не раскрываются.


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