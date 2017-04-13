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В Караганде сотрудника банка осудили за звонки школьнице

13 апреля 2017, 18:08

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Сотрудник банка второго уровня в Караганде осужден за развращение школьницы по телефону к 8 годам колонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судья по делам несовершеннолетних Карагандинской области Елена Кириллова признала подсудимого виновным по статье 124 Уголовного кодекса «развращение малолетних».

«Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - прокомментировали в суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области.

Известно, что осужденный готовит апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд. Он не признал вину, заявляя, что зафиксированные входящие звонки его номеров телефонов в базе номеров стационарного телефона, установленного в квартире потерпевшей девочки - это якобы недоразумение, технический сбой. Однако фоноскопическая экспертиза установила сходство при идентификации голоса и речи подсудимого и звонившего анонима.

Напомним, мужчина на протяжении почти года звонил восьмилетней девочке и рассказывал подробности интимной жизни.

Фото с сайта inform.kz


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