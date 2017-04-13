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Ахметов: "Граждане Казахстана являемся свидетелями уникального становления нашей страны"

13 апреля 2017, 18:19

"Для нас, депутатов Парламента, задачи и видение Президента страны являются ориентиром для руководства в нашей повседневной деятельности", - заявил Ахметов

Председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан Рашит Ахметов прокомментировал программу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана.

Ахметов заявил: «Все мы, граждане Независимого Казахстана, являемся свидетелями уникального становления нашей страны, которая во главе с Лидером Нации в течение 25 лет достигла небывалых успехов в развитии и укрепила свой авторитет не только в Центрально-Азиатском регионе, но и во всем мире!

Статья «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» мне видится составляющей Третьей модернизации Казахстана, которую Глава государства объявил в своем Послании, поскольку намеченные реформы невыполнимы без обновления общественного сознания.

Отмечая необходимость инновационного развития, в статье Лидер Нации особо подчеркивает важность совершенствования каждого человека, общества, опираясь на базис истинных духовных ценностей, традиций казахской земли.

Глава государства в своей статье четко структурирует цели, своевременное достижение которых позволит нашей стране войти в тридцатку наиболее развитых государств мира.

Поэтому, на мой взгляд, правильное понимание и непосредственное участие каждого из нас в модернизации общественного и собственного сознания, осознание необходимости обновления являются ключевыми факторами в построении лучшего будущего Казахстана.

Для нас, депутатов Парламента, задачи и видение Президента страны являются ориентиром для руководства в нашей повседневной деятельности».


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