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31 канал провел IV «Семинар по спонсорству»

13 апреля 2017, 18:26

Канал двигается в ногу со временем и внедряет новые платформы для продвижения контента.

IV «Семинар по спонсорству 31 канала», посвящённый эксклюзивным решениям в сфере ТВ, состоялся 12 апреля 2017 года в отеле «Intercontinental Almaty».

В День космонавтики и дня рождения канала партнерам рекламного рынка была презентована новая цифровая витрина 31 канала. Канал двигается в ногу со временем и внедряет новые платформы для продвижения контента. Они включают в себя:

- мобильное приложение «31 канал» - доступен на всех основных смартфонах c операционными системами iOS (iPhone, iPod, iPad) и Android;

- приложение для smart-TV Samsung и LG - впервые телезрители могут просматривать контент 31 канала по запросу на своих экранах без необходимости использования дополнительных настроек и проводов.


C 1 июня 2017 года стартует совершенно новый, модернизированный видеопортал 31 канала, который будет соответствовать последним мировым тенденциям.

Благодаря развитию в digital-среде, 31 канал предложил комплексные Спонсорские решения, обеспечивая более широкий охват аудитории TV + Mobile + SMART TV. На цифровых площадках будет предоставлен полный комплекс рекламных возможностей интернет рекламы.

Также 31 канал рассказал о своих достижениях, поделился интересными, реализованными спонсорскими кейсами и наградил самых активных спонсоров 2016 года!

31 КАНАЛ ВСЕГДА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ НОВАТОРОМ В НЕСТАНДАРТНЫХ РЕШЕНИЯХ!



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