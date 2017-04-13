В Акмолинской области состоялось агросовещание с участием заместителя Премьер-министра РК А. Мырзахметова

Сегодня заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов принял участие в работе агросовещания по подготовке и проведению весенне-полевых работ в регионе, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие акимы районов и городов, руководители отраслевых государственных организаций, сельхозпредприятий, главы крестьянских хозяйств, представители научно-исследовательских учреждений.

Открывая встречу, аким области Малик Мурзалин отметил, что в Послании Президента нашей страны Назарбаева Н.А. народу Казахстана поставлена стратегическая задача - аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. «Акмолинская область приложит все усилия для выполнения данной задачи Главы государства посредством успешной реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы», – сказал он.





Всего в текущем году яровой сев по области планируется провести на площади 4,7 млн. га, в том числе зерновые культуры будут размещены на 4,3 млн. га. Площади масличных культур составят 241,5 тыс. га, картофеля и овощей - 18,4 тыс. га и 4,3 тыс. га соответственно.

Заместитель акима Акмолинской области Егор Каппель отметил, что в текущем году государство выделяет на развитие сельского хозяйства области в виде субсидий бюджетные средства в сумме 36,0 млрд тенге, что на 5,0 млрд. тенге больше уровня прошлого года.

Подробно с разъяснениями по агротехнике весеннего сева выступил директор института им. А.И. Бараева. По словам Жексенбая Каскарбаева, запасы влаги в почве в этом году являются оптимальными. Все агротехнические мероприятия перед посевом и при посеве должны быть направлены, прежде всего, на максимальное сохранение и рациональное использование продуктивной влаги, так как в зоне рискованного земледелия лимитирующим фактором получения хорошего урожая является влага.

В ходе совещания заместитель Премьер-Министра – министр сельского хозяйства А. Мырзахметов подчеркнул, что в соответствии с новой Госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий и укрепления кормовой базы животноводства начаты меры по диверсификации посевных площадей.

Министр акцентировал внимание на том, что в текущем году процентная ставка по бюджетным кредитам для проведения весенне-полевых работ была снижена и для конечного потребителя ставка составила 5-6%. Данное снижение направлено, в первую очередь, на проведение качественного посева сельхозкультур.





В этот же день в Акмолинской области с участием министра сельского хозяйства А. Мырзахметова состоялось совещание по вопросам развития сельскохозяйственной кооперации, на котором вместе с акимами районов и сельхозтоваропроизводителями обсуждены меры по развитию сельхозкооперации и увеличению объемов производства продукции АПК за счет использования потенциала личных подсобных хозяйств в регионе.



