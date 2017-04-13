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При ударе по складу ИГ с химоружием погибли сотни человек

13 апреля 2017, 18:49

Гибли как боевики, так и мирные жители.

Самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористической группировки "Исламское государство" в провинции Дейр-эз-Зор. От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей, заявили в Генштабе Сирии, передает РИА Новости.

Удар, по данным военных, был нанесен накануне около 17:30-17:50 по местному времени.

"На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22:30", — говорится в коммюнике, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отмечается в заявлении, массовая гибель людей доказывает наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как средство массового поражения. При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о том, что 80 человек погибли и 200 пострадали при атаке с применением химического оружия в провинции Идлиб. Вину за это оппозиция и страны Запада возложили на Дамаск, ничем не подкрепив свои утверждения.

В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли удар 59 крылатыми ракетами "Томагавк" по базе сирийских ВВС Шайрат близ города Хомс. По разным данным, погибли от семи до десяти человек, в том числе мирные жители.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это "пропорциональным ответом" на химическую атаку в Идлибе. Москва осудила действия Вашингтона, расценив их как агрессию против суверенного государства.

Фото © AFP 2017/ French Army/ ECPAD


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