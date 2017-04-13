В Костанайской области грабители жестоко убили хозяина дома

Погибший мужчина жил и работал в гараже, где хранил и выручку.

В уголовном спецсуде Костанайской области рассмотрено дело троих мужчин, которые летом прошлого года совершили в Затобольске тяжкое преступление. В итоге двоим подсудимым назначены большие сроки заключения, а третий попал под амнистию. Об этом пишет «Алау».

Дело о совершённом группой лиц разбое и сопряжённом с ним убийстве рассмотрели в уголовном спецсуде Костанайской области. На скамье подсудимых оказались взрослые, зрелые люди, имеющие заработок. На это на прениях обратил внимание государственный обвинитель, добавив, что на преступление обвиняемые Каирбек Ахметов, Роман Тихон и Салимжан Умаров пошли будучи абсолютно трезвыми.

Согласно материалам дела, они знали, что в Затобольске местный житель Киселёв торгует запчастями для сельхозтехники. Сейф с деньгами он хранит в гараже, который одновременно являлся и его жилищем. В июле 2016-ого года они долго наблюдали за строением, поняли, что Киселёв в нем несколько дней не появлялся, и пошли на кражу.

«Однако они застали Киселёва, которого задержали в гараже. Роман Тихон удерживал Киселёва. Тот произнёс «Каирбек, ох…», после чего последний, вооружившись металлической монтировкой, нанёс несколько ударов по голове Киселёва. В последующем Тихон убежал и оставил на месте преступления сланцы», — сообщила в своей речи на прениях гособвинитель Гульмира Кокушева.

Согласно экспертизе, Киселёву были нанесены повреждения тела, конечностей, колото-резанные ранения глазниц, рубленная рана черепа с повреждением мозга. И это не полный список. Мужчина скончался на месте, где его утром обнаружил сын.

Судом подсудимые были признаны виновными. Каирбеку Ахметову назначено 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Роман Тихон на таких же условиях должен провести в заключении 16 лет.

Умаров же, который обвинялся только в совершении кражи в группе лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, должен был получить 5 лет ограничения свободы, но, подал прошение об амнистии и был освобождён от наказания.

Также Ахметову и Тихону судом назначено возместить потерпевшим моральный ущерб в размере 3 миллионов тенге.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.