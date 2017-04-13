Рыбакам Актау стала часто попадаться опасно зараженная рыба

Актауские рыбаки, рассказывают, что больной судак стал часто попадаться среди улова в этом году. Рыба поражена крупными язвами и неоднородными наростами, пишет «Лада».

- Ловим судака больше 15 лет, но вот такая рыба стала попадаться только в этом году. С одного мешка выловленного судака - две или три рыбы больны. Недавно в сети попался бычок с такими же язвами. Я много литературы перечитал и даже добрался до старых записей, где описано нечто подобное. Раньше, согласно написанному, такую рыбу сжигали, - рассказывает один из рыбаков.





Фото больного судака рыбаки отправили российским ихтиологам. Изучив изображение, специалисты вынесли вердикт - каспийский судак болен дерматофибросаркомой.

- Это опухолевое заболевание морского судака. Оно распространено в пресных и морских водоемах стран СНГ. Болезнь распространена в водоемах европейской части России (озеро Белое, Волго-Каспийский и Азовский бассейны) и Казахстана. Она поражает, в основном, судака, берша и маринку, - говорится в ответе ихтиологов.





Употребление в пищу зараженной рыбы представляет потенциальную опасность для человека. Но местные рыбаки рассказали, что видели зараженную рыбу у розничных торговцев.

- На прилавках мы не видели, но в мешках у продавцов находили. Дело в том, что поражения видны только на нечищенной рыбе. Если срезать кожу, то и незаметно будет, что она больна. Поэтому мы бы посоветовали жителям города пока воздержаться от покупки филе и фарша рыбы.

Что такое дерматофибросаркома? Опухолевое заболевание европейского (Stizostedion luciperca) и морского (S. marini) судаков. Оно распространено в пресных и морских водоемах стран СНГ. Клинически напоминает опухоли, встречающиеся у американского светлоперого судака (S. vitreum) и названные фибросаркомой.





Специальными исследованиями доказано, что выделенные цитопатогенные агенты являются потенциально опасными для теплокровных животных и человека. Они способны образовывать множественные новообразования в желудочно-кишечном тракте и печени у лабораторных животных.

Признаки дерматофибросаркомы:

Новообразования располагаются на различных участках тела, жаберных крышках, хвостовом стебле и в редких случаях на голове, губах и грудных плавниках; они имеют овальную или овально-удлиненную форму (от 6,8x2 до 7x9 см), выступают над поверхностью кожи и имеют беловато-серую или светло-серую окраску. Поверхность их гладкая или сморщенная, консистенция плотная. На разрезах видна четкая граница между тканями опухоли и подлежащей мускулатурой. Со временем первичная опухоль распадается с образованием глубинных язв. Паренхима опухоли представлена, в основном, веретеновидными или овальными клетками и незначительным количеством тонких коллагеновых волокон. Опухолевые клетки обладают инфильтрующим и деструктивным ростом. Выявлено метастазирование во внутренние органы. Наиболее часто метастазы формируются в пищеварительной системе и жабрах. Гибели судака при этой болезни не отмечено, но опухоли резко снижают товарное качество пораженной рыбы. Упитанность больных рыб ниже, чем у здоровых.