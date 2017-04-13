Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Международная коалиция отрицает нанесение удара по складу ИГ

13 апреля 2017, 20:09

Официальный представитель штаба операции коалиции допустил, что заявления сирийцев могут быть "преднамеренной дезинформацией".

Коалиция во главе с США заявила, что не наносила авиаудар по складу боевиков террористической группировки "Исламское государство" с химоружием в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, по заявлению командования ВС Сирии, погибли сотни человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

"Коалиция не проводила ударов в этой области и в это время. Заявление сирийцев является неправильным. Вероятно, это преднамеренная дезинформация", - сообщил агентству официальный представитель штаба операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских ВВС Джон Дорриан.

Ранее командование ВС Сирии сообщило, что ВВС коалиции нанесли удар по штабу и складам ИГ в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который привел к отравлению сотен людей. В сообщении командования, распространенном агентством SANA говорится, что налет авиации был совершен 12 апреля в 17:30 по местному времени.

Фото © AP Photo/Hadi Mizban


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...