Супруга учителя Юрия Пака намерена идти до конца

Судебная коллегия отказала осужденному за лжетерроризм карагандинскому учителю Юрию Паку в новом расследовании по вновь открывшимся обстоятельствам, однако сторона подзащитного не отчаивается и уже имеет план дальнейших действий.

В ходатайстве адвокат опирался на заключение Ростовского центра экспертиз, в котором говорилось о том, что голос звонившего о заложенной в здании бомбе не принадлежит Юрию Паку.

Супруга Юрия Пака в интервью Sputnik Казахстан рассказала о дальнейших шагах, которые, возможно, помогут доказать невиновность ее мужа Юрия Пака.

"Мы дойдем до точки, насколько нам позволит закон", — сообщила Ольга Пак.

Учитель физики Юрий Пак 3 октября 2016 года был осужден по обвинению в лжетерроризме на два года лишения свободы. Его признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Осужденный свою вину не признал. Решением апелляционной коллеги по уголовным делам Карагандинской области приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. 10 марта Юрию Паку сократили срок на четверть по амнистии.